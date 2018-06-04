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Порядка 1,5 тыс. гостиниц Москвы примут постояльцев во время ЧМ-2018

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Число московских гостиниц, готовых принять постояльцев во время чемпионата мира по футболу 2018 года, увеличилось до 1453. Об этом 4 июня сообщает сайт мэра и правительства столицы.

«Гостиницы Москвы сегодня предоставляют достоверную информацию о качестве сервиса и перечне оказываемых услуг. При этом Москомспорт осуществляет постоянный мониторинг их деятельности, не позволяя им приписывать себе лишние звезды», — заявил глава столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев. Он также добавил, что в Москве ожидается от 800 тыс. до 1 млн болельщиков, в том числе 400 тыс. иностранцев.

Все гостиницы Москвы получили категорию звездности в зависимости от качества предоставляемых услуг. Ранее количество классифицированных гостиниц составляло 1323, теперь к ним добавились еще 130. В этом списке есть также 78 гостиниц, оказавшиеся в категории «без звезд» — это, как правило, хостелы.

Во избежание роста цен в столице зафиксировали стоимость номеров на время ЧМ, а также за месяц до его начала и через месяц после окончания. Так, номер эконом-класса в отеле без категории обойдется не дороже 3480 рублей в сутки, в однозвездочных отелях — не дороже 6970 рублей, в трехзвездочных — 12250 рублей, сообщает сайт kp.ru. Средняя загруженность столичных отелей в момент проведения мундиаля составит около 96%.

В конце мая сообщалось, что Роспотребнадзор оштрафовал российские гостиницы на 9 млн рублей за завышение цен в преддверии ЧМ-2018 и отсутствие свидетельств о прохождении классификации.

ЧМ-2018 впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В Москве матчи мирового первенства пройдут на стадионах «Лужники» и «Спартак».

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