Сборная России по футболу обыгрывает Турцию после первого тайма

Сборная России по футболу в Москве на «ВЭБ Арене» проводит товарищеский матч против команды Турции. После первого тайма российская команда выигрывает со счетом 1:0.

На 35-й минуте защита сборной Турции допустила грубую ошибку, чем и воспользовались российские футболисты — гол на свой счет записал полузащитник «Спартака» Александр Самедов.

Матч с Турцией является заключительным перед стартом на групповом этапе домашнего чемпионата мира, где россияне сыграют с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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