Болельщики назвали лучшего футболиста в истории ЧМ

Лучшим футболистом в истории чемпионатов мира признан игрок сборной Уругвая и Италии Альседес Гиджа.

Голосование среди болельщиков проходило в социальных сетях Международной федерации футбола (ФИФА). В нем приняли участие свыше 578 тыс. человек, сообщает ТАСС.

Гиджа выступал за сборную Португалии с 1950 по 1952 год. В составе команды он провел 12 матчей и забил четыре гола. Гиджа является чемпионом мира по футболу 1950 года. Именно он забил решающий мяч, который принес сборной Уругвая трофей.

С 1957 года уругваец сменил гражданство и стал выступать за сборную Италии, в составе которой провел пять матчей и забил один гол. Гиджа скончался 16 июля 2015 года от сердечного приступа.

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