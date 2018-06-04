Прямой эфир

Болельщики назвали лучшего футболиста в истории ЧМ

0
Фото: архивное фото
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лучшим футболистом в истории чемпионатов мира признан игрок сборной Уругвая и Италии Альседес Гиджа.

Голосование среди болельщиков проходило в социальных сетях Международной федерации футбола (ФИФА). В нем приняли участие свыше 578 тыс. человек, сообщает ТАСС.

Гиджа выступал за сборную Португалии с 1950 по 1952 год. В составе команды он провел 12 матчей и забил четыре гола. Гиджа является чемпионом мира по футболу 1950 года. Именно он забил решающий мяч, который принес сборной Уругвая трофей.

С 1957 года уругваец сменил гражданство и стал выступать за сборную Италии, в составе которой провел пять матчей и забил один гол. Гиджа скончался 16 июля 2015 года от сердечного приступа.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Грузчики Шереметьево ограбили экс-футболиста лондонского «Арсенала» 
Объявлен состав сборной России по футболу на ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017