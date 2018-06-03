Грузчики Шереметьево ограбили экс-футболиста лондонского «Арсенала» 

Два грузчика московского аэропорта Шереметьево похитили у гражданина Великобритании, африканского футболиста и бывшего игрока лондонского «Арсенала» и сборной Нигерии Нванкво Каану $11 тыс. Подозреваемые в преступлении задержаны, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, ранее гражданин Великобритании обратился в УМВД России по Калининграду с заявлением о пропаже денежных средств. Мужчина прилетел из Лондона в Москву, после чего он вылетел из аэропорта Шереметьево в Калининград. Свой багаж потерпевший получил в аэропорту Храброво, а исчезновение денег он обнаружил в гостиничном номере, передает «РИА Новости».

Задержанными оказались мужчины 1988 и 1982 годов рождения, разгружавшие багаж рейса Лондон — Москва, откуда они украли деньги. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В ближайшее время украденные деньги возвратят их владельцу.