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Грузчики Шереметьево ограбили экс-футболиста лондонского «Арсенала» 

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Фото: commons.wikimedia.org
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Два грузчика московского аэропорта Шереметьево похитили у гражданина Великобритании, африканского футболиста и бывшего игрока лондонского «Арсенала» и сборной Нигерии Нванкво Каану $11 тыс. Подозреваемые в преступлении задержаны, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, ранее гражданин Великобритании обратился в УМВД России по Калининграду с заявлением о пропаже денежных средств. Мужчина прилетел из Лондона в Москву, после чего он вылетел из аэропорта Шереметьево в Калининград. Свой багаж потерпевший получил в аэропорту Храброво, а исчезновение денег он обнаружил в гостиничном номере, передает «РИА Новости».

Задержанными оказались мужчины 1988 и 1982 годов рождения, разгружавшие багаж рейса Лондон — Москва, откуда они украли деньги. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В ближайшее время украденные деньги возвратят их владельцу.

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