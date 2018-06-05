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МВД пресекло мошенничество с билетами на ЧМ-2018 по футболу

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Фото: ТАСС/Стоян Васев
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МВД пресекло мошенническую схему реализации билетов на чемпионат мира по футболу и продажи смартфонов, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Подозреваемые создали интернет-магазин и call-центр, которые якобы реализовывали билеты на мундиаль. От болельщиков требовали 100-процентную предоплату билетов, стоимость которых варьировалась от 20 до 60 тыс. рублей.

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Получив средства, преступники переставали выходить на связь. Аналогичная схема использовалась при продаже смартфонов.

В ходе обысков сотрудники полиции изъяли компьютерную технику, сотовые телефоны, банковские и сим-карты, а также поддельные договоры на продажу билетов на мировое первенство. Сайт, созданный преступной группой, заблокирован.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Двух фигурантов полицейские задержали в Ставропольском крае. Еще один подозреваемый — ранее судимый 34-летний житель Подмосковья — помещен под стражу.

«Полицейские своевременно пресекли деятельность злоумышленников и не позволили задуманной ими противоправной схеме получить широкое распространение», — отметила Волк.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Самаре, Ростове-на-Дону, Саранске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Сочи.

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