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Президент Молдавии будет болеть за сборную России на ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент Молдавии Игорь Додон посетит чемпионат мира по футболу в России по приглашению коллеги из РФ Владимира Путина. 

По словам молдавского лидера, он будет болеть за российскую сборную. Также он рассчитывает встретиться с Путиным и с главами других государств, которые прибудут в Россию.

«На первом матче я буду болеть за Россию, а вообще фаворитов у меня несколько», — приводит слова Додона «Федеральное агентство новостей».

31 мая Путин обсудил подготовку к чемпионату мира по футболу на заседании Совбеза. 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в период проведения первенства ожидается приезд большого числа глав иностранных государств и высокопоставленных гостей.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. 

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