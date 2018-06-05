Президент Молдавии будет болеть за сборную России на ЧМ-2018
Президент Молдавии Игорь Додон посетит чемпионат мира по футболу в России по приглашению коллеги из РФ Владимира Путина.
По словам молдавского лидера, он будет болеть за российскую сборную. Также он рассчитывает встретиться с Путиным и с главами других государств, которые прибудут в Россию.
«На первом матче я буду болеть за Россию, а вообще фаворитов у меня несколько», — приводит слова Додона «Федеральное агентство новостей».
31 мая Путин обсудил подготовку к чемпионату мира по футболу на заседании Совбеза.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в период проведения первенства ожидается приезд большого числа глав иностранных государств и высокопоставленных гостей.
Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.