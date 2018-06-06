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Путин назвал лучших футболистов в истории

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Фото: ТАСС/Юрий Моргулис
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Президент РФ Владимир Путин назвал имена лучших футболистов в истории.

По его мнению, это голкипер сборной СССР Лев Яшин, бразилец Пеле и аргентинский футболист Диего Марадона.

«Среди российских, советских футболистов это Лев Яшин, среди иностранных — Пеле. Ну, Марадона мне еще очень нравится», — сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

Кроме того, российский лидер назвал фаворитов мундиаля. По его словам, заветный кубок над головой могут поднять футболисты Аргентины, Бразилии, Германии или Испании.

Ранее глава государства отметил, что сборная России покажет достойную игру и будет «бороться до конца» на предстоящем чемпионате.

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