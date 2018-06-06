Путин рассказал о своих ожиданиях от игры россиян на ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что сборная страны по футболу покажет достойную игру и будет «бороться до конца» на предстоящем чемпионате мира.

«Я должен констатировать, это факт: к сожалению, наша сборная за последнее время больших результатов не показывала», — отметил российский лидер в интервью Медиакорпорации Китая в преддверии своего визита в КНР.

При этом глава государства подчеркнул, что надеется на «достойный, интересный и красивый футбол» со стороны сборной России. Он добавил, что главная цель России как страны — хозяйки турнира в 2018 году — «сделать, чтобы он был праздником для миллионов любителей футбола во всем мире».

По мнению Путина, главными претендентами на победу на ЧМ-2018 являются команды из Германии, Испании, Аргентины и Бразилии.

Президент признался, что будет следить за чемпионатом и побывает как минимум на торжественном открытии и закрытии турнира.

ЧМ-2018 стартует в России 14 июня. Матчи пройдут в 11 городах страны. Официальное закрытие турнира состоится 15 июля.