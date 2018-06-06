В безвыигрышной позиции

Во вторник на «ВЭБ Арене» сборная России провела заключительную контрольную встречу в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира. Подопечные Станислава Черчесова сыграли вничью со сборной Турции (1:1). Национальной команде не удалось порадовать болельщиков красивой игрой в преддверии старта международного турнира и прервать безвыигрышную серию, достигшую теперь уже семи матчей. Ранее россияне сыграли вничью со сборными Ирана (0:0) и Испании (3:3), а также проиграли командам Аргентины (0:1), Бразилии (0:3), Франции (1:3) и Австрии (0:1).

Проигрыш австрийцам вызвал основательный шквал критики в адрес команды и ее тренерского штаба. Он случился после длительного подготовительного периода в Тироле, когда неудачу уже нельзя было списать на нехватку времени для работы над тактикой и физическое состояние футболистов. Поражение с минимальным счетом усугубилось и практически полным отсутствием ударов в створ ворот соперника. В матче с турками россияне уже более активно шли вперед, стараясь регулярно создавать моменты на чужой половине поля с первых минут. Голевых эпизодов было немного, но в целом в атакующей игре команда выглядела уже интереснее. Один из моментов в середине первого тайма все-таки привел к голу — после ошибки гостей, в результате которой они потеряли мяч у своей штрафной площади, возможность забить реализовал Александр Самедов.

К сожалению, развить и закрепить этот успех не удалось. Во втором тайме на 59-й минуте удар Юнеса Малли из-за пределов штрафной позволил гостям восстановить равновесие. В последние полчаса встречи у россиян снова появилась возможность выйти вперед. Особенно запомнился удар выше ворот после розыгрыша штрафного в исполнении Юрия Жиркова. И всё же прерывать серию неудач футболистам сборной России придется уже на групповой стадии чемпионата мира.

— Очевидно, что Россия будет прибавлять от матча к матчу, — заявил «Известиям» заслуженный тренер СССР и России Анатолий Бышовец. — Игра с Австрией и особенно отсутствие моментов у чужих ворот вызвала не самые приятные эмоции, но надо учитывать, что наши футболисты играли на фоне серьезных нагрузок в среднегорье. Многие великие тренеры перед крупными турнирами использовали эффект суперкомпенсации, когда после тяжелого сбора на большой высоте команда спускалась на равнинную местность и значительно прибавляла физически уже в официальных матчах. Что касается игры с Турцией, здесь я бы тоже не стал делать каких-то глобальных выводов. Нет смысла тратить все силы и выкладываться на полную в товарищеской встрече, когда всего через неделю тебя ждет один из самых важных матчей за последние годы на чемпионате мира.

По мнению специалиста, тренерский штаб сборной России способен привести команду к нужному состоянию.

— Черчесов и его помощники, работая в клубах, всегда хорошо готовили свои команды физически, — добавил Анатолий Бышовец. — Поэтому есть основания верить, что непосредственно к играм группового этапа ЧМ футболисты подойдут в хорошем функциональном состоянии. По крайней мере в матче с Турцией было видно, что большую часть времени Россия контролировала игру, имела преимущество. Были отдельные ошибки, одна из которых привела к пропущенному голу. Но время устранить эти недочеты есть.

Еще после матча с Австрией Станислав Черчесов обнародовал окончательную заявку россиян на мировое первенство. Вне списка из 23 игроков осталось пять футболистов, ездивших на сборы в Австрию, — вратарь Сослан Джанаев, защитник Константин Рауш, полузащитники Александр Ташаев и Роман Нойштедтер, а также нападающий Федор Чалов.

— В целом больших вопросов по выбору состава к тренерскому штабу нет, — сказал «Известиям» экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой. — Лишний раз педалировать тему невызова Игоря Денисова уже поздно — все аргументы «за» и «против» давно высказаны. В остальном могут быть споры по отдельным персонам, но недовольные будут всегда. Всегда есть элемент субъективности конкретного тренера, который отталкивается от своей тактики и видения игры. Выбор игроков в последние годы у нас и так небольшой. Так что будем болеть и верить в самоотдачу футболистов и организацию игры, за счет которых можно попытаться выбраться из группы.

Прибавить нашей команде позволит и другой эмоциональный фон, который появится в официальных играх, надеется бывший старший тренер сборной России Михаил Гершкович.

— Ситуация тяжелая, но будем надеяться, что атмосфера на первенстве мира даст возможность хоть за что-то зацепиться, — заявил «Известиям» специалист. — Но пока всё сложно. Трудно сказать, каковы у России возможности прибавить к началу чемпионата мира. Для этого нужно находиться внутри коллектива. В любом случае будем надеяться на лучшее и верить в игроков и в Черчесова.

Сборная России начнет выступление на чемпионате мира в первый же день мирового первенства. В матче открытия, который состоится в Москве на стадионе «Лужники» 14 июня, наша команда встретится со сборной Саудовской Аравии. 19 июня россиянам предстоит встреча с командой Египта в Санкт-Петербурге. Завершит групповой турнир сборная матчем с футболистами из Уругвая — он пройдет в Самаре 25 июня.

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