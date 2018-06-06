Готовность Волгограда к ЧМ-2018 окончательно подтвердили в ФИФА

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит, а также председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович совершили визит в Волгоград. Они осмотрели «Волгоград Арену» и сделали вывод, что город готов к проведению ЧМ-2018.

Члены делегации остались довольны той работой, которая была проведена во всем городе накануне мундиаля. Они поговорили с подрядчиками, завершающими работы на стадионе и убедились, что «Волгоград Арена» уже до конца недели будет полностью готова к проведению матчей.

Как отмечает ИА «НовостиВолгограда.ру», представитель ФИФА уже не раз приезжал в Волгоград для контроля строительства «Волгоград арены». Это происходило на всех его этапах. Еще в конце марта он выразил удовлетворение темпом работ на арене. В этот приезд Смит назвал стадион «фантастическим».

Во время ЧМ-2018 стадион в Волгограде примет четыре матча турнира. 18 июня здесь сыграют Тунис с Англией, 22 июня — Нигерия с Исландией, 25 июня Саудовская Аравия встретится с Египтом, а 28 июня — Япония с Польшей.