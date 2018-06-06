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Роскомнадзор одобрил более 2,5 тыс. заявок на применение радиочастот на ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Роскомнадзор оформил более 2,5 тыс. разрешений на использование радиочастот во время чемпионата мира по футболу – 2018 в России. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем iz.ru в среду, 6 июня.

«В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу ведомство оформило участникам и организаторам 2718 разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов, из них 1359 для 150 компаний было оформлено в период с 18 мая по 5 июня», — говорится в сообщении.

Заявки подавали российские и зарубежные операторы и вещательные компании для организации телеметрии и телеуправления, применения беспроводных видеокамер, использования беспроводных микрофонов, организации сетей служебной радиосвязи, работы станций спутниковой связи, организации сетей беспроводного доступа, а также обеспечения различных сервисов.

С ноября 2017 года по середину мая были проведены тестовые мероприятия по радиоконтролю в ходе 26 футбольных матчей на 10 стадионах.  

Как заявил директор по радиоконтролю ФГУП «ГРЧЦ» Анатолий Абрамов в интервью порталу RSpector.com, всего на 13 объектах проведения ЧМ-2018 планируется задействовать 536 сотрудников Оперативного центра управления радиочастотным спектром Роскомнадзора. 

По его словам, в организации радиоконтроля FIFA–2018 использовали опыт, накопленный во время Всемирной летней Универсиады – 2013 в Казани, Зимних Олимпийских игр – 2014 в Сочи, чемпионата мира по хоккею – 2015 в Москве и Санкт-Петербурге, Кубке конфедераций.

19 апреля Кабмин утвердил новые принципы использования радиосвязи. Отмечалось, что решение будет способствовать урегулированию вопросов использования радиочастотного спектра на приграничных территориях, защите национального орбитально-частотного ресурса и устранению причин возникновения помех между различными радиослужбами.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля

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