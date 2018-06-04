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Назван хедлайнер открытия фан-зоны ФИФА в Сочи

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Итальянский диджей Benny Benassi выступит на открытии площадки фестиваля болельщиков ФИФА в Сочи. Об этом рассказал замглавы города Сергей Юрченко.

«Только в Сочи будет около 100 артистов российской и зарубежной эстрады, такие как Benny Benassi, Burito, Paul van Dyk и другие. На открытии будет наш Кубанский казачий хор», — приводит его слова «РИА Новости»

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Чиновник добавил, что площадка фестиваля может принять более 10 тыс. человек единовременно. По его словам, сейчас заканчиваются работы над сценой, в частности, монтируется экран, площадь которого составит более 90 кв. м.

По информации сочинской администрации, помимо экрана, на котором будет вестись онлайн-трансляция футбольных матчей ФИФА, в фан-зоне предусмотрены разнообразные развлечения для гостей: фуд-корт, аттракционы, робо-футбол, детский батут, футбольный силомер и другие. 

Для маломобильных граждан подготовят специально адаптированный подиум, на который им будет удобно подниматься и смотреть матчи.

Сама площадка расположена на площади Южного мола в сочинском морском порту. Церемония ее открытия пройдет 14 июня, в день старта ЧМ-2018. После развлекательной программы на экране состоится прямая трансляция первого матча со стадиона «Лужники» в Москве, где сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

Чемпионат мира по футболу завершится 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России

3 июня был объявлен окончательный состав российской сборной на ЧМ-2018. В состав команды включили 23 футболиста.

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