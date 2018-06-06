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Моуринью уверен в выходе России в 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что сборная России займет второе место в своей группе и выйдет в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Португальский специалист предположил, что победителем группы А станет сборная Уругвая, а вторую путевку в плей-офф разыграют российская и египетская команды. Победителем в этом противостоянии станут подопечные Станислава Черчесова.

По мнению Моуринью, в 1/8 финала турнира российская команда сыграет с одной из сильнейших команд мира — сборной Испании, сообщает телеканал RT.

Он также предположил, что из группы С в плей-офф выйдут Франция и Австралия; из группы D — Аргентина и Нигерия; из группы Е — Бразилия и Швейцария; из группы F — Германия и Мексика; из группы G — Англия и Бельгия; из группы H — Сенегал и Польша.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Сборная России в первом матче группового этапа сыграет с Саудовской Аравией, во втором туре — с Египтом, в третьем — с Уругваем.

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