Штаб координации деятельности волонтеров ЧМ-2018 открылся в Москве

В Москве открылся штаб по координации деятельности волонтеров чемпионата мира по футболу 2018 года. Расположен он на Новослободской улице, дом 45Б, в нем расположились зона отдыха, переговорная и медиацентр.

«От того, как волонтеры встретят гостей нашей страны, а большинство из них будут прилетать в Москву, будет зависеть первое впечатление о нашем городе и нашей стране», — цитирует агентство городских новостей «Москва» главу столичного департамента спорта и туризма Николая Гуляева.

В пресс-службе штаба рассказали, что более 5 тыс. волонтеров помогут футбольным болельщикам сориентироваться в столице, в аэропортах и на вокзалах, а также расскажут о культурных мероприятиях и достопримечательностях. При необходимости сумеют оказать им первую помощь и связать с экстренными службами города.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. 5 июня мэр Москвы Сергей Собянин открыл городской пресс-центр ЧМ-2018.