Путин отказался запрещать соцсети в России

Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» развеял слухи о возможном запрете в России социальной сети Instagram и видеохостинга YouTube.

«Мы не собираемся ничего запрещать», — заявил глава государства, отвечая на соответствующий вопрос блогера-миллионника.

Вместе с тем, говоря о блокировке мессенджера Telegram, глава государства подчеркнул, что вопросы безопасности первостепенны.

«Когда представители спецслужб говорят, что после взрывов в петербургском метро они не могли отследить переписку террористов, потому что она зашифрована, а террористы этим пользуются, то как я должен реагировать? Ведь вопросы безопасности в первую очередь», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что будет побуждать спецслужбы применять современные методы поиска преступников, не ограничивая права граждан в интернете.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзoра о блокировке доступа к Telegram в России за непредоставление Федеральной службе безопасности ключей для дешифровки сообщений пользователей. Спустя три дня операторы связи приступили к процедуре блокировки мессенджeра.