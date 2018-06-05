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Минкомсвязь ищет альтернативные способы блокировки Telegram

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ищет новые варианты блокировки мессенджера Telegram. Об этом во вторник, 5 июня, сообщил глава ведомства Константин Носков в рамках X международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС.

«Полная блокировка Telegram — это процесс»
Глава Роскомндазора Александр Жаров — о ходе блокировки мессенджера, борьбе с фейк-ньюс и подготовке к ЧМ-2018

«Мы постоянно ищем новые технические решения для реализации решения суда», — цитирует его слова ТАСС

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Спустя три дня операторы связи приступили к процедуре блокировки.

Рассмотрение апелляции на блокировку назначено на 14 июня

 Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что создатели мессенджера Telegram руководствуются философией пиратства как в продвижении своего сервиса, так и в попытках обхода блокировок. 

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