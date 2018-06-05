Минкомсвязь ищет альтернативные способы блокировки Telegram

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ищет новые варианты блокировки мессенджера Telegram. Об этом во вторник, 5 июня, сообщил глава ведомства Константин Носков в рамках X международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС.

«Мы постоянно ищем новые технические решения для реализации решения суда», — цитирует его слова ТАСС.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Спустя три дня операторы связи приступили к процедуре блокировки.

Рассмотрение апелляции на блокировку назначено на 14 июня.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что создатели мессенджера Telegram руководствуются философией пиратства как в продвижении своего сервиса, так и в попытках обхода блокировок.