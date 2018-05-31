Вице-премьер Акимов предложил искать баланс интересов в ситуации с Telegram

Новый вице-премьер российского правительства Максим Акимов, курирующий выполнение национальной программы «Цифровая экономика», призвал на конференции Startup Village в Сколково не превращать историю вокруг мессенджера Telegram во взаимный обмен окриками.

По словам вице-премьера, баланс между интересами государства, гражданина и бизнеса операторов сложно ищется в цифровой сфере и чтобы сбалансировать интересы разных сторон, необходимо проделать много работы. Он отметил также, что считает этот вопрос непростым, поскольку он затрагивает безопасность всего общества.

«Приятно жить в открытом безграничном и прозрачном мире, но иногда это может приводить к фатальным последствиям», — цитирует Акимова «РИА Новости».

При этом вице-премьер отказался делать прогнозы относительно мер, которые в дальнейшем могут быть приняты в отношении Telegram, так как на этот вопрос различные ведомства имеют разную точку зрения, пишет сайт kp.ru.

Роскомнадзор, исполняя решение суда, блокирует Telegram в России с середины апреля, после того как мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписок пользователей.

Компания Apple с середины апреля начала блокировку обновления Telegram, однако до 30 мая на сайте мессенджера сообщалось, что российские пользователи всё еще могут скачать приложение. 31 мая основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что Аpple ввела запрет на обновление приложения в магазине App Store во всем мире.