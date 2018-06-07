Президент России ответил на вопрос о вере в Бога

Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» 7 июня ответил на вопрос о вере в Бога. Он считает, что каждый уже рождается с верой в душе, но некоторые осознают это лишь в тяжелых обстоятельствах.

«Скажем, во время Великой Отечественной войны, когда даже самые заядлые и отъявленные атеисты вставали в окопе и шли в атаку, уверен, что каждый из них думал о Боге», — сказал глава государства.

Он отметил, что есть люди, которые понимают это без всяких экстремальных ситуаций. Но это происходит далеко не со всеми.

В 2018 году глава государства встретил Рождество в храме Святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Петербурге.