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Путин предостерег от уничтожения первичного звена здравоохранения

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Президент России Владимир Путин предостерег от уничтожения первичного звена здравоохранения в небольших населенных пунктах. Об этом он сообщил во время «прямой линии».

Главе государства задали вопрос о возможном закрытии детского отделения в больнице города Струнино (Владимирская область) Владимирской области с населением в 14 тыс. человек.

«У нас наиболее острые проблемы возникли в малых населенных пунктах. Там мы планируем запустить создание передвижных комплексов и ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов. — Ред.)», — сказал Путин, подчеркнув, что первичное звено не должно уничтожаться.

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