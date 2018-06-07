Президент России Владимир Путин предостерег от уничтожения первичного звена здравоохранения в небольших населенных пунктах. Об этом он сообщил во время «прямой линии».

Главе государства задали вопрос о возможном закрытии детского отделения в больнице города Струнино (Владимирская область) Владимирской области с населением в 14 тыс. человек.

«У нас наиболее острые проблемы возникли в малых населенных пунктах. Там мы планируем запустить создание передвижных комплексов и ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов. — Ред.)», — сказал Путин, подчеркнув, что первичное звено не должно уничтожаться.