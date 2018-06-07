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Путин назвал стоимость готовящейся программы борьбы с онкологией в России

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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В России готовится программа борьбы с онкологическими заболеваниями, которая будет стоить 1 трлн рублей. Она рассчитана до 2024 года, заявил во время «прямой линии» президент Владимир Путин. По его словам, деньги в основном будут направлены на переоборудование и строительство онкоцентров.

Путин отметил: добиться увеличения продолжительности жизни россиян до 80 лет без прогресса в лечении данного вида заболеваний невозможно.

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«Это одна из очень острых и чувствительных проблем в сфере здравоохранения. Мы ставим перед собой сложные и без всякого преувеличения амбициозные задачи», — сказал президент.

15 июня 2017 года онкобольная девушка из Апатитов Дарья Старикова пожаловалась Владимиру Путину в ходе «прямой линии» на некачественное медицинское обслуживание в ее родном городе. Ей неправильно поставили диагноз и ошибочно лечили от межпозвоночного остеохондроза. Впоследствии выяснилось, что у нее был рак четвертой стадии. 

После этого Старикову перевели на лечение в одну из московских клиник. Несмотря на усилия врачей, девушка скончалась 21 мая 2018 года.

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