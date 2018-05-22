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Пожаловавшаяся Путину жительница Апатитов умерла от рака

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Фото: Кадр из видео/Youtube
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Жительница Апатитов Дарья Старикова, пожаловавшаяся президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» на недоступность медуслуг, умерла от рака. 25-летняя девушка скончалась в одной из столичных клиник в понедельник, 21 мая.

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«Да, Дарьи больше нет», — сообщила порталу iz.ru администратор группы «ВКонтакте», посвященной Дарье Стариковой, Анна Тихоход.

Старикова обратилась к Путину в ходе «прямой линии» 15 июня 2017 года. У девушки диагностировали рак четвертой стадии, а до этого ставили ошибочный диагноз «межпозвоночный остеохондроз». Девушка пожаловалась президенту на то, что из-за проволочек в структуре медицинского обслуживания города Апатиты правильный диагноз был поставлен с опозданием, когда болезнь уже начала прогрессировать. Вскоре в отношении ответственных лиц было заведено уголовное дело о халатности.

После «прямой линии» больную доставили в реанимацию районной больницы, а затем перевели на лечение в Москву.

В июле 2017 года сообщалось, что девушке провели второй курс химиотерапии. Сама она заявляла, что чувствует себя лучше.

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