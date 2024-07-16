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В Кремле анонсировали проведение прямой линии и пресс-конференции Путина зимой

Песков: прямая линия с Путиным пройдет ближе к Новому году в совмещенном формате
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Прямая линия президента России Владимира Путина пройдет ближе к Новому году, ее совместят с большой пресс-конференцией. Об этом 16 июля заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Прямая линия будет зимой, будет ближе к Новому году. Это будет итоговое информационное мероприятие», — сказал он.

По словам Пескова, пока в Кремле исходят из того, что формат мероприятия будет совмещенным, как и в прошлом году.

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14 декабря 2023 года «Итоги года с Владимиром Путиным» прошли в формате четырехчасовой прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Всего президенту поступило более 2 млн вопросов от граждан. В ходе мероприятия российский лидер ответил на вопросы о специальной военной операции России на Украине, новых регионах РФ, росте реальных зарплат, пенсиях, продолжительности жизни, здравоохранении, развитии искусственного интеллекта, а также затронул ряд других тем.

В ходе мероприятия Путин назвал укрепление суверенитета России своей главной задачей. Как объяснил глава государства, укрепление внешнего суверенитета — это укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру, укрепление общественного суверенитета, обеспечение прав и свобод граждан страны, развитие российской политической системы. Позже Песков рассказал, что президент остался удовлетворен проведенным мероприятием, позволившим охватить широкий спектр тем.

«Итоги года» вызвали широкий резонанс на Западе и вынудили западную прессу признать достижения России и уверенность ее лидера. Так, американская газета The Washington Post отметила, что Путин «был полон уверенности», отвечая на вопросы российских военнослужащих, которые находятся на линии боевого соприкосновения, и дал понять, что он уверен в достижении целей спецоперации по защите Донбасса. Агентство Bloomberg в свою очередь заявило, что «экономика России приспосабливается к беспрецедентным международным санкциям».

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