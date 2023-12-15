Песков рассказал о впечатлениях Путина от «Итогов года»

Президент России Владимир Путин остался удовлетворен проведенным 14 декабря мероприятием «Итоги года», которое совместило пресс-конференцию и прямую линию, поскольку в ходе него удалось охватить широкий спектр тем. Об этом 15 декабря рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент, безусловно, остался удовлетворен тем, что удалось охватить широкий спектр разных тем в ходе этого мероприятия. Естественно, было желание охватить больше, но, по понятным соображениям, исчерпать все темы просто невозможно. Президент уже вчера давал поручения по проработке целого ряда вопросов, которые затрагивались», — отметил пресс-секретарь главы государства на брифинге.

Как добавил Песков, по окончании мероприятия Путин встречался с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, а также членами своей администрации. Перечень данных им поручений позже будет опубликован на сайте Кремля.

По словам пресс-секретаря, в Кремле также отметили реакцию зарубежных СМИ на выступление российского лидера, которые внимательно его изучили и прокомментировали.

«Конечно, такие рядовые ежегодные мероприятия становятся объектом для обсуждения, никого индифферентным это мероприятие не оставило», — указал он.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводились более четырех часов в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря. В ходе мероприятия российский лидер ответил на вопросы о специальной военной операции России на Украине, новых регионах РФ, росте реальных зарплат, пенсиях, продолжительности жизни, здравоохранении, развитии искусственного интеллекта, а также затронул ряд других тем.

«Итоги года» с президентом России вызвали широкий резонанс на Западе и вынудили западную прессу признать достижения России и уверенность ее лидера. Так, американская газета The Washington Post отметила, что Путин «был полон уверенности», отвечая на вопросы российских военнослужащих, которые находятся на линии боевого соприкосновения, и дал понять, что он уверен в достижении целей спецоперации по защите Донбасса.

Агентство Bloomberg в свою очередь заявило, что «экономика России приспосабливается к беспрецедентным международным санкциям». А немецкий журнал Spiegel обратил внимание, что в течение года российский лидер проявил твердость в вопросах внешней политики, особенно в отношениях с США.

В ходе мероприятия Путин назвал укрепление суверенитета России своей главной задачей. Как объяснил глава государства, укрепление внешнего суверенитета — это укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру, укрепление общественного суверенитета, обеспечение прав и свобод граждан страны, развитие российской политической системы.

Всего президенту поступило более 2 млн вопросов от граждан. Обращения участились после того, как Путин объявил о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах. Call-центр продолжал работу и во время мероприятия.