На прямую линию с президентом поступило более 2 млн вопросов россиян

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным пройдет 14 декабря в смешанном формате: глава государства ответит на вопросы и журналистов и граждан страны.

Всего российскому лидеру поступило уже более двух миллионов вопросов от граждан. Обращения участились после того, как Путин объявил о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах, рассказали «Известиям» в Кремле.

«Активность очень высокая. Это связано с тем, что люди консолидированы вокруг своего президента, и при этом они не молчат, они говорят о своей поддержке. Это тоже уникальная характеристика нынешней прямой линии. Я сам многие обращения смотрел, действительно, люди говорят, что хотят видеть Владимира Путина следующим президентом России», — отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он сообщил, что, как и прежде, Путин лично выберет вопросы для прямой линии. И, как всегда перед крупными мероприятиями, придется чем-то жертвовать.

«Когда он [Путин] готовится к таким крупным мероприятиям, конечно же, приходится жертвовать сном. Он действительно работает с обращениями граждан. Он очень внимательно относится к теме подготовки, на протяжении двух дней, часов по 10-12 он разбирал блоки тем, которые доминируют в обращениях граждан, работал с министрами, с вице-премьерами, со своими помощниками и готовился к тому, что произойдет завтра (14 декабря, — «Известия»)», — рассказал Песков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вопросов миллионы: о чем россияне хотят спросить Владимира Путина