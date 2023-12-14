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На прямую линию с президентом поступило более 2 млн вопросов россиян
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На прямую линию с президентом поступило более 2 млн вопросов россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным пройдет 14 декабря в смешанном формате: глава государства ответит на вопросы и журналистов и граждан страны.

Вопрос общества: чем прямая линия Путина в 2023-м будет отличаться от предыдущих
Какие темы на ней могут затронуть и как можно обратиться к президенту

Всего российскому лидеру поступило уже более двух миллионов вопросов от граждан. Обращения участились после того, как Путин объявил о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах, рассказали «Известиям» в Кремле.

«Активность очень высокая. Это связано с тем, что люди консолидированы вокруг своего президента, и при этом они не молчат, они говорят о своей поддержке. Это тоже уникальная характеристика нынешней прямой линии. Я сам многие обращения смотрел, действительно, люди говорят, что хотят видеть Владимира Путина следующим президентом России», — отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он сообщил, что, как и прежде, Путин лично выберет вопросы для прямой линии. И, как всегда перед крупными мероприятиями, придется чем-то жертвовать.

«Когда он [Путин] готовится к таким крупным мероприятиям, конечно же, приходится жертвовать сном. Он действительно работает с обращениями граждан. Он очень внимательно относится к теме подготовки, на протяжении двух дней, часов по 10-12 он разбирал блоки тем, которые доминируют в обращениях граждан, работал с министрами, с вице-премьерами, со своими помощниками и готовился к тому, что произойдет завтра (14 декабря, — «Известия»)», — рассказал Песков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вопросов миллионы: о чем россияне хотят спросить Владимира Путина

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