Вопросов миллионы: о чем россияне хотят спросить Владимира Путина

Доступность жилья, меры поддержки бойцов СВО и их семей, организация бесплатного дополнительного образования и многие другие вопросы будут обсуждаться на предстоящей прямой линии Владимира Путина , сообщили «Известиям» в Народном фронте, который обрабатывает вопросы, поступающие президенту. В свои обращениях к главе государства россияне также часто жалуются на качество услуг ЖКХ, медицину и экологию , обратили внимание представители движения. В этом году прямая линия с населением совмещена с итоговой пресс-конференцией для журналистов. Всего Владимиру Путину поступило уже более двух миллионов вопросов от граждан. Обращения участились после того, как он объявил о своем намерении участвовать в предстоящих президентских выборах , рассказали «Известиям» в Кремле.

Как в этом году пройдет общение главы государства с гражданами

Прямая линия Владимира Путина, которая пройдет 14 декабря, примечательна своим смешанным форматом. Обычно президент отдельно проводит итоговую пресс-конференцию и общается с гражданами страны. Но на этот раз глава государства ответит на вопросы и журналистов, и простых россиян. Впрочем, такое объединение двух мероприятий не новация для Кремля: подобный формат использовали в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Прямая линия пройдет в Гостином дворе, площадка уже готова.

Число вопросов от граждан уже превысило два миллиона . Особенно обращения участились после заявления Владимира Путина о своем намерении участвовать в президентской гонке на выборах в марте 2024 года.

Фото: РИА Новости/Сергей Ильин

— Активность очень высокая. Это связано с тем, что люди консолидированы вокруг своего президента, и при этом они не молчат, они говорят о своей поддержке. Это тоже уникальная характеристика нынешней прямой линии. Я сам многие обращения смотрел, действительно, люди говорят, что хотят видеть Владимира Путина следующим президентом России, — отметил Дмитрий Песков.

Не секрет, что президент лично выбирает вопросы для прямой линии. И, как рассказал «Известиям» его пресс-секретарь накануне мероприятия, глава государства уделяет этому очень много внимания.

— Когда он готовится к таким крупным мероприятиям, конечно же, приходится жертвовать сном. Он действительно работает с обращениями граждан. Он очень внимательно относится к теме подготовки, на протяжении двух дней, часов по 10-12 он разбирал блоки тем, которые доминируют в обращениях граждан, работал с министрами, с вице-премьерами, со своими помощниками и готовился к тому, что произойдет завтра (14 декабря, — «Известия»), — сказал Дмитрий Песков.

Остается срез вопросов от граждан, которые «кочуют из года в год», уточнил он. Среди них социальная поддержка, уровень жизни, качество дорог в малых населенных пунктах и проблемы медицинского обеспечения.

При этом напрямую со всеми обращениями россиян работает команда Народного фронта. Как рассказали «Известям» представители движения, основные темы, волнующие людей в этом году, — ЖКХ, медицина, образование, социальные пособия и выплаты, экология.

— Например, на прямую линию обратилась бабушка из Курганской области. Она написала, что для ее семьи сумма в 3–4 тыс. рублей на спортивную секцию для внука неподъемна. Много обращений от матерей-одиночек: бесплатно — только шахматы, но не все дети ими увлекаются. Президенту написала девочка 12 лет. Ее родители тратят по 11 тыс. рублей на ее спортивные секции. Ее друзья тоже хотят заниматься спортом, но в школе из бесплатного — только программирование, — рассказала «Известиям» руководитель исполкома Народного фронта в Запорожской области Любовь Колесник.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Несколько сотен обращений касаются арктической ипотеки . По словам главы исполкома Народного фронта в Красноярском крае Оксаны Ларионовой, люди жалуются, что ее невозможно получить на вторичное жилье , при том что на северных территориях крайне мало новостроек. Кроме того, ее нельзя получить и в сельских поселениях.

— Ольга из Якутии говорит, что она и ее родные родились, выросли и хотели бы дальше здесь жить, но не могут воспользоваться данной ипотекой, так как, по условиям, поселки и сельские поселения не входят в данную программу, — рассказала «Известиям» Оксана Ларионова.

Какая тема станет наиболее востребованной населением, и журналистами

Грядущая прямая линия станет первой после начала специальной военной операции, поэтому россияне планируют напрямую задать свои вопросы об интеграции новых регионов, выплатах семьям участников СВО, выяснили «Известия».

Спрашивают у президента и о возможном влиянии спецоперации на социальную сферу, экономики страны и международную ситуацию, подтвердил Дмитрий Песков.



В некоторых обращениях матери просят не выплачивать деньги за погибших в зоне СВО детей тем отцам, которые не участвовали в их воспитании: ушли из семьи, не платили алименты и не общались с детьми.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков



— Елена из Ростовской области в одиночку растила сына, пока отец 21 год скрывался, даже числился в розыске и почти никогда не платил алименты. После гибели сына, участвующего в СВО, наконец вспомнил о нем и сейчас получил региональную выплату и требует свою «долю» от федеральной выплаты. Растить ребенка и помогать он не мог, а вот юридически получить сумму денег за погибшего сына может, — рассказала «Известиям» руководитель исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

Ситуация в зоне боевых действий, меры поддержки участников СВО наиболее вероятно захотят обсудить и представители прессы, которые в этот день будут присутствовать в зале Гостиного двора. Сотни журналистов, в том числе представители федеральных, региональных, а также аккредитованных иностранных СМИ уже сдали ПЦР-тесты на COVID-19 и другие вирусы.

Дмитрий Песков напомнил «Известиям», что Кремль предоставил возможность аккредитоваться на мероприятие журналистам как из дружественных стран, так и из недружественных, которые продолжают работать в Москве.

— Поэтому мы надеемся, что они будут присутствовать здесь и продолжаем с ними работать, — сказал он.

Традиционно наиболее активны на пресс-конференции журналисты из регионов России. Они пытаясь обратить на себя внимание Владимира Путина и Дмитрия Пескова разными способами: громкими выкриками, народными костюмами и головными уборами, яркими образами и плакатами. При этом у представителей местных СМИ, как правило, вопросы более приближены к своей региональной повестке.

Фото: ТАСС/Вадим Скрябин



— Я из дальнего региона приехал, и у нас там проблемы далеко не такие, как в Центральной России. У вас тут снег идет, и все дороги расчищены. Лично в моем городе, где я живу, большие сложности с транспортом, когда автобусы в отдаленные части города или пригорода ходят несколько раз в день. Местные власти сами жалуются на сложности и с кадрами, и обновлением парка, — сказал «Известиям» один из представителей прессы, который, впрочем, не стал уточнять регион, из которого он приехал в Москву.

Среди других тем, которые журналисты хотят поднять во время общения с президентом, — новые меры социальной поддержки для населения, доступность жилья и вопросы образования.

— Я хочу спросить президента, доволен ли он новым учебником истории, весь ли он прочитал, — сказал еще один представитель региональных СМИ.

Фото: ТАСС/Александр Река



Россияне всё еще могут задать свои вопросы, позвонив по бесплатному номеру 8 800 200-40-40, отправив СМС на номер 04040 или на сайте moskva-putinu.ru до конца прямой линии.

Модерировать общение российского лидера с народом будут журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.