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Одним больше: еще не родившиеся дети погибших на СВО получат страховку

Новый закон сделает более справедливым распределение выплат, полагают авторы инициативы
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Страховые выплаты в случае гибели участников СВО будут распространяться и на их зачатых, но еще не родившихся детей. Такой законопроект депутатов и сенаторов поддержало правительство, выяснили «Известия». В Госдуме считают, что это решение восстановит справедливость в отношении детей погибших военнослужащих. В настоящее время размер страховых выплат в случае гибели участника СВО (контрактника, добровольца или мобилизованного) составляет порядка 3,1 млн рублей и распределяется в равных долях между его ближайшими родственниками.

Кто может рассчитывать на выплаты

Правительство России поддержало законопроект, которым предлагается распространить страховые выплаты в случае гибели участника специальной военной операции и на еще не родившихся детей. Проект отзыва кабмина есть в распоряжении «Известий».

Источник в аппарате правительства России подтвердил «Известиям» поддержку законопроекта с учетом замечаний.

В настоящее время в случае гибели участника СВО выплаты по страховке в равных долях могут получить супруги, родители, усыновители, дедушки и бабушки (если воспитывали погибшего без родителей не менее трех лет), приемные родители (в случае содержания не менее пяти лет), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие в детстве инвалидами, а также дети до 23 лет, обучающиеся очно в вузе или колледже. То есть в случае принятия законопроекта супруга сможет получить страховую выплату сначала на себя, а потом на ребенка через несколько дней после его рождения.

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Инициатива разработана в целях восстановления справедливости в отношении всех детей погибших, в том числе тех, кто еще не родился на момент гибели, объяснил «Известиям» первый заместитель руководителя думской фракции единороссов Дмитрий Вяткин, который выступил соавтором законопроекта.

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Поддерживает идею законопроекта и председатель Союза женщин России Екатерина Лахова.

— Наверное, это правильно и взвешенно, потому что, особенно когда семья молодая, они зачали ребенка, строили какие-то планы, а мама, получается, будет одна его воспитывать. Думаю, эта инициатива разумная, — сказала она.

Законопроектом предлагается установить особый порядок выделения страховых выплат в таких случаях (когда ребенок еще не родился). Детали такого механизма выплат в документе не указаны.

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Какие замечания высказало правительство

Помимо технических замечаний кабмин обратил внимание на то, что в законопроекте говорится о детях, зачатых в браке. Правительство не согласно с этим условием, потому что Семейный кодекс позволяет установить в судебном порядке отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка.

«Тем самым зачатый, но еще не родившийся ребенок может быть признан ребенком застрахованного лица с такими же правами и обязанностями по отношению к родителям и их родственникам, которые имеют дети, родившиеся от лиц, состоящих в браке между собой. С учетом изложенного проектируемое регулирование ограничивает право детей, родители которых не состояли в браке, на получение страховой выплаты», — подчеркивают в кабмине.

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Кроме того, законопроект предусматривает обязанность страховщика по выплате страховой суммы в пятнадцатидневный срок со дня рождения ребенка. В такой срок свидетельство о рождении ребенка может и не быть оформлено, «в связи с чем данная обязанность является заведомо неисполнимой для страховщика».

В августе президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья добровольцев. Страховая выплата семье в случае гибели бойца установлена в размере 3 млн 132 тыс. рублей, при получении инвалидности — более 2,3 млн инвалидам I группы, более 1,5 млн — II группы, около 783 тыс. — III группы. При получении тяжелого ранения или увечья размер страховой выплаты составит более 313 тыс. рублей, легкого ранения — около 78 тыс., говорится в указе.

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Данные выплаты имеют одинаковый размер в 2023 году как для добровольцев, так и для военнослужащих.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее подписал постановление, упрощающее порядок предоставления страховых выплат в случае гибели военнослужащих в ходе СВО и сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебного долга. Теперь для получения страховки достаточно предоставить справку (в установленной форме) о смерти военнослужащего, выданную в воинской части. Дожидаться выдачи официального медицинского свидетельства о смерти не нужно, отмечали в пресс-службе кабмина.

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Кроме того, устанавливается срок в 30 дней для выплаты страховой компенсации на основании поданных документов. Это касается и родственников военнослужащих, погибших во время военных сборов, а также родных сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы, погибших при исполнении служебного долга.

Авторы законопроекта не уточнили, когда планируют внести законопроект в Думу.

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