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В Тверской области мобилизованным выплатили более 615 млн рублей

Президент обсудил с главой региона социально-экономические вопросы и состояние медицины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Все муниципальные образования Тверской области будут газифицированы до 2026 года. Об этом стало известно на встрече Владимира Путина с губернатором региона Игорем Руденей 9 августа в Кремле. В целом область, по мнению президента, демонстрирует хорошие экономические показатели: ВРП в этом году может подойти к отметке 600 млрд. Также власти уже завершили все выплаты мобилизованным — более 615 млн рублей. Какие новые меры поддержки ждут жителей и когда запустят северный обход Твери — в материале «Известий».

О чем говорили на встрече

Одними из тем беседы стали специальная военная операция и помощь военнослужащим со стороны региона. Власти уже завершили все выплаты мобилизованным: их объем составил более 615 млн рублей. По словам Игоря Рудени, волонтеры региона также направили бойцам более 500 т гуманитарной помощи. «Это все собирают люди, жители, производственные предприятия, Русская православная церковь. И очень важно, что среди волонтеров очень много женщин, причем не только чьи дети, мужья, братья участвуют в специальной военной операции», — сказал губернатор.

Участников СВО из Тверской области и членов их семей ждет еще одна мера поддержки — 150 тыс. рублей на догазификацию домовладений. Аналогичная субсидия будет предоставлена и многодетным семьям: для них льгота на подключение, оборудование, теплоснабжение и внутридомовую разводку составит 300 тыс. рублей, сказал Игорь Руденя. В целом в Тверской области до 2026 года будут газифицированы все муниципальные образования. «100% по области, и в каждом районе, в каждом областном центре будет проведен газ», — подчеркнул губернатор. Владимир Путин добавил, что с газификацией муниципальных округов регион ждет «другая экономика».

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Президент поинтересовался ситуацией с медициной в Тверской области. В этом году в регионе запускают четыре высокотехнологичные детские поликлиники: в Торжке, Твери и две в Кимрах. Кроме того, в Старице будет сдан новый корпус больницы, а в Бежецке строится максимально технологичная Центральная районная больница, которая станет одной из самых крупных в регионе и охватит весь северо-восток области.

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В регионе идет работа по строительству скоростной трассы М-11, часть которой — северный обход Твери — планируют закончить в 2024 году. Под нее уже выстраивается вся необходимая инфраструктура: съезды и разъезды в направлении северо-востока, подчеркнул Игорь Руденя. Более того, она даст импульс для создания новых предприятий, считает глава области.

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ВРП региона составляет свыше 550 млрд рублей, однако в этом году власти намерены подойти к отметке 600 млрд рублей. Отчасти это происходит за счет появления новых предприятий, в частности в сфере IT-индустрии, промышленности и вагоностроения. Кроме того, в регионе реализуются четыре крупных проекта по сельскому хозяйству. «Причем каждый проект с объемом инвестиций более 30 млрд рублей, это крупнейшие объекты», — уточнил губернатор.

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