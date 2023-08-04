Штурмовая качка: войска РФ провели успешные контратаки под Купянском

Вооруженные силы РФ 3 августа провели атаки на купянском и донецком направлениях. Наибольшего успеха наши подразделения достигли под Купянском , где заняли более выгодные позиции в районе населенных пунктов Першотравневое, Ольшаны и Куземовка, сообщили в Минобороны РФ. За сутки на этих участках линии боевого соприкосновения противник потерял более 500 бойцов и 20 единиц техники. Удачные контратаки — это показатель того, что наступление противника выдыхается, а наши части постепенно берут инициативу в свои руки, полагают эксперты.

Контратаковали противника

На купянском и донецком направлениях российские войска успешно отбивали атаки противника, а также вели наступательные действия , сообщили в Минобороны РФ 3 августа.

— На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое в Харьковской области и Куземовка в Луганской Народной Республике, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также отражена атака подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВФУ в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР.

Нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Синьковки, Петропавловки, Котляровки Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР.

Военнослужащие ВС РФ Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Клещеевка, Красногоровка и Марьинка ДНР.

Отбив атаки российские войска контратаковали, улучшив положение по переднему краю в районах Берестового, Красногоровки и Марьинки в ДНР.

На этих направлениях ВФУ потеряли более 500 боевиков и 20 единиц техники, в том числе один танк, три самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, противотанковую пушку «Рапира».

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, российские войска смогли расширить плацдарм в районе Купянска. Более суток украинские силы в этом районе пытались сбить российские войска и отбросить их с позиций. В результате активных действий, подразделения ВС РФ смогли отбить все атаки, а в последующем контратаковать. По словам источников издания, такой успех — пока локальный и тактический. Нельзя говорить о взломе украинской обороны на этом направлении. Но в перспективе, можно ожидать успехов и на оперативном уровне.

Украинское наступление окончательно рассыпалось на череду боевых действий на разных участках линии боевого соприкосновения, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Атаки еще продолжаются, совершаются попытки где-то продвинуться, но совершенно очевидно, что никакого единого замысла больше нет и перспектив тоже, — отметил он. — На многих участках украинские силы начали замену войск, и в этом случае менять приходится самые боеспособные части. Например, от Купянска была отведена одна из бригад, которая за последние два месяца дважды отводилась с фронта на пополнение. Она несла огромные потери в людях и технике. На их место приходят бригады более низкого качества, в основном из свежесобранных.

По мнению эксперта, наши войска перехватывают инициативу и, где могут, садятся противнику на плечи.

— Где можем набрасываемся и отодвигаем. Конечно, это пока не наступление, это активизация наших боевых действий на фронте, — резюмировал эксперт.

Отбили три атаки

ВФУ в течение суток продолжали безуспешно атаковать на южнодонецком, и краснолиманском направлениях.

На южнодонецком направлении группировка войск Восток отразила атаку противника в районе населенного пункта Урожайно е в ДНР и нанесла поражение живой силе и технике ВФУ в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Макаровка и Старомайорское в ДНР.

Солдаты ВФУ Фото: REUTERS/ Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency

На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск Центр, успешно отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Нововодяное и Червоная Диброва в ЛНР.

В ходе боев уничтожено до 30 боевиков, боевая машина пехоты и бронетранспортер.

На этих направлениях ВФУ потеряли не менее 285 человек и 14 единиц техники, включая танк и две артиллерийские системы М777 производства США.

Днепровский дозор

Вооруженные формирования Украины предпринимают попытки найти слабые места в нашей обороне на правом берегу Днепра. За работой российских военнослужащих наблюдала военный корреспондент «Известий» Наталия Графчикова.

На другом берегу Днепра наши мотострелки заметили передвижение ВФУ. Разведчики поднимают дрон. Координаты противника сразу сообщаются нашей авиации, артиллерии и расчетам БПЛА.

— Отслеживаем, куда противник дальше передвигается, то есть меняет свою позицию. Мы все это видим и отрабатываем уже по новозанятым укреплениям, — рассказал российский военный.

Работу начинает российский пулемет «Корд».

Огонь крупноколиберного пулемета срывает плана противника — боевики отходят в тыл. Не исключено, что у них есть потери.

Военнослужащий ВС РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Каждая наша огневая точка в траншее продумана до мелочей.

— Почему расположили пулеметную точку именно здесь? — спрашиваем у бойцов.

— Чтобы был сектор, обзор, чтобы полностью всю зону ответственности отделения мог простреливать, — объясняют они.

Наши позиции на передовой линии надежно укрыты от беспилотников ВФУ. Противник тем не менее проявляет активность.

— Подъезжают мелкими группами на пикапах — стреляют, также артиллерийские обстрелы ведутся по нам , — рассказал один из российских военных.

Наши бойцы надежно держат свой участок фронта, противника через Днепр не пропустят.

Дроны не долетели

В ночь на 3 августа над территорией Калужской области Вооруженными силами РФ была пресечена попытка террористической атаки БПЛА вооруженных формирований Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Российские средства ПВО уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

Зенитный ракетный комплекс ВС РФ Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

За сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили не менее 890 боевиков ВФУ и 46 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

В ДНР уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук».