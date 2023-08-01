Точка перехвата: ВС РФ освободили Ковалевку, Сергеевку и Молчановку

Вооруженные силы РФ освободили село Ковалевку и поселок Сергеевку в ЛНР, станцию Молчановку в Харьковской области, рассказал министр обороны Сергей Шойгу 31 июля. По его данным, в июле противник потерял более 20 тыс. человек и 2,2 тыс. единиц различного вооружения. Подразделения российской армии 31 июля продолжили движение вперед — им удалось занять выгодные позиции в районе Куземовки на купянском направлении. Эксперты отмечают, что локальное продвижение наших подразделений и большие потери ВФУ говорят о том, что российская армия перехватывает инициативу на поле боя.

20 тыс. человек за месяц

Вооруженные силы России освободили село Ковалевку и поселок городского типа Сергеевку на краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановку на купянском направлении, рассказал министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ВС РФ.

— Особо отличились 15-я мотострелковая бригада и 234-й десантно-штурмовой полк. Действовали активно, маневренно. И в результате добились успехов, — отметил глава военного ведомства.

Фото: РИА Новости

Также министр поблагодарил 238-ю артиллерийскую бригаду, 31-й инженерно-саперный полк и 23-й истребительный авиационный полки.

По словам Сергея Шойгу, на ореховском направлении наши военнослужащие сорвали масштабную попытку украинских формирований прорвать нашу оборону. Только за два дня — 26 и 27 июля — в районе населенного пункта Работино уничтожено более 400 украинских военнослужащих, 31 танк, из них три немецких Leopard, два французских, а также 32 боевые бронированные машины.

— При этом проявили стойкость и самоотверженность подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка. Поэтому я хотел бы еще раз поблагодарить всех наших ребят, — сказал Сергей Шойгу.

За июль потери противника, по его данным, составили 20 824 человека и 2227 единиц различного вооружения, в том числе 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.

Сергей Шойгу объяснил, что объединенная группировка войск продолжает вести активные боевые действия, сосредоточив основные усилия на ослаблении боевых возможностей противника.

По его словам, западное вооружение не приводит к успехам ВФУ на поле боя, а только «затягивает военный конфликт».

Фото: РИА Новости

Министр также сообщил, что на фоне неудачного контрнаступления киевский режим при поддержке западных спонсоров сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в городах и населенных пунктах России.

— С учетом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря. В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты, — подвел итог Сергей Шойгу.

Движение вперед

В Минобороны РФ 31 июля рассказали, что российская армия продолжает продвигаться вперед. На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжили вести наступательные действия в районе села Куземовка в ЛНР и заняли более выгодные позиции.

Также российские подразделения успешно отразили контратаку противника в районе поселка Новоселовское в ЛНР.

Потери противника составили более 45 боевиков, две бронемашины, два пикапа, а также гаубицу Д-20.

— Я бы оценивал взятие под контроль Ковалевки, Сергеевки и Молчановки как изменения оперативной обстановки к лучшему, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — И характеризуется это всё перехватом инициативы у ВФУ, которые полгода готовились к наступлению и два месяца пытаются наступать. Потери ВФУ, о которых рассказал министр обороны, показывают, что они вложили все силы в этот удар и фактически не сберегли ничего под конец.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Эксперт заметил, что события последних двух месяцев говорят о двух важных вещах.

— Первое, ВФУ так и не смогли построить нормальные вооруженные силы, которые можно было бы назвать современными. И второе — несмотря на то что они имели огромное количество современной полученной от Запада техники , всё равно объединить ее в единую систему, которая могла бы воевать по единому замыслу и по современным стандартам, ВФУ не смогли, — резюмировал он.

Отбили 15 атак

ВФУ в течение суток продолжали безуспешные попытки наступательных действий на донецком, южнодонецком, запорожском и краснолиманском направлениях , сообщили в Минобороны РФ 31 июля.

— На донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями Южной группировки войск успешно отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное, Северное, Марьинка, Водяное и Майорск ДНР, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На южнодонецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск Восток отбили две атаки противника : в районе Старомайорского в ДНР и Успеновки в Запорожской области.

Фото: РИА Новости

На краснолиманском направлении группировка войск Центр отразила две атаки противника в районах населенных пунктов Кременная и Кузьмино в ЛНР.

Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение подразделениям четырым бригадам ВФУ в районах Ямполовки, Торского в ДНР, Кузьмино и Кармазиновки ЛНР.

Противник на этих направлениях потерял более 635 военнослужащих и 45 единиц техники, включая три танка, две артсистемы М777 производства США и четыре гаубицы иностранного производства: Panzerhaubitze 2000 (ФРГ), М109 Paladin и М777 (США), FH-70 (Великобритании).

Берег «Ноны»

Десантники уничтожают подразделения ВФУ, пытающиеся закрепиться на левом берегу Днепра. За тем, как это происходит, наблюдала корреспондент «Известий» Наталия Графчикова.

Сейчас район Антоновского моста контролируют российские военнослужащие. Все попытки ВФУ прорвать нашу оборону и сделать плацдарм на этом участке линии боевого соприкосновения провалились . Теперь противник ищет другие места возможной высадки на наш берег.

Расчет самоходной установки «Нона» получает боевую задачу — уничтожить украинский миномет на правом берегу Днепра.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Узнав координаты цели, экипаж «Ноны» отправляются на огневую позицию.

— Крайний раз было восемь лодок, шесть из них потопили, две успели отплыть. Снарядов 50 ушло, потому что работали плотно, — рассказывает о предыдущем бое командир взвода с позывной Черемис.

«Нона» прибывает на огневую позицию и готовится открыть стрельбу. По словам корреспондента, миномет, который должны уничтожить российские солдаты, обнаружила наша разведка с воздуха в лесном массиве.

— Стрелять будем 120-миллиметровыми осколочно-фугасными минами, — говорит наводчик с позывным Ермак.

До вооруженных формирований Украины отсюда — 7–8 км. Наши военные готовят «Нону» к бою.

— Выстрел! Первый был пристрелочный. Дальше — огонь на поражение цели, — рассказала Графчикова.

Разведка сообщает, что украинский миномет уничтожен. Расчет быстро откатывается с огневой точки, возвращается назад в укрытие и маскирует самоходку, в ожидании новой цели.

Сбили Су-25

За сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили не менее 710 бойцов ВФУ и 56 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

В Харьковской области уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВФУ. В Запорожской области поражен штаб и место проживания оперативного состава 35-й бригады морской пехоты ВФУ. Также, в ДНР уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВФУ.

Российские средства ПВО в районе населенного пункта Николаевка в ДНР сбили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 23 украинских БПЛА.

В Запорожской области уничтожено пять украинских диверсионно-разведывательных групп.