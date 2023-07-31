«Наша задача сейчас — не допустить прорыва противника»

Основные усилия украинских боевиков в Донбассе сейчас сосредоточены на участке от Артемовска до Горловки — здесь они развернули серьезную группировку и пытаются активно штурмовать российские позиции. Где-то — крупными силами пехоты, а где-то — при помощи тактики «комариных укусов» , когда идут непрерывные атаки небольшими штурмовыми группами при поддержке двух-трех боевых машин. Корреспонденты «Известий» побывали на позициях 132-й мотострелковой бригады 1-го Донецкого армейского корпуса, которые сдерживают врага в своей зоне ответственности, и своими глазами увидели отражение очередной атаки украинской штурмовой группы.

Изощренная тактика

Главная тактическая задача, которую поставили в Донбассе вооруженных формирований Украины — взять важнейший поселок Клещеевка, расположенный к югу от Артемовска. Для этого они применяют довольно изощренный и сложный план. Удары наносятся не только по самому населенному пункту — идет непрерывное воздействие на всю линию боевого соприкосновения от Артемовска до Горловки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Если саму Клещеевку штурмуют крупные массы пехоты, то против российских частей на новгородско-дзержинском направлении действуют небольшие штурмовые подразделения. Задача украинских подразделений — любой ценной зацепиться за российские позиции и после этого развить успех. В этом случае возникнет угроза прорыва ВФУ вглубь территории ДНР и отсечения ее от Луганской Народной Республики.

И если это получится, ВС РФ придется бросить на ликвидацию прорыва почти все резервы. Фактически российское командование окажется в «стратегической вилке» — либо отступать от Клещеевки с угрозой в дальнейшем оставить и Артемовск, либо допустить потерю важнейших транспортных артерий.

Удержать и устоять

На новгородско-дзержинском направлении оборону держит 132-я мотострелковая бригада 1-го Донецкого армейского корпуса. Ее личный состав ведет непрерывные бои, но удерживает свои позиции. В таком противостоянии очень важна связка между пехотой и артиллерией.

— Врагу надо отвлечь наши силы от Клещеевки, создать где-то «клин», ослабить огневым поражением нашу оборону. Наша задача сейчас — не допустить прорыва противника, — объясняет нам командир одного из стрелковых батальонов 132-й бригады с позывным Борода.

Пехотинцы Бороды на первой линии обороны сдерживают непрерывные рейды украинских штурмовиков. Сейчас мы находимся на пункте управления батальона. Комбат непрерывно следит за ситуацией в своей зоне ответственности. В этом ему помогают видеокамеры. На стене висит несколько больших плазменных мониторов, на которых Борода видит ситуацию в реальном времени. Сейчас — временное затишье. Украинские боевики взяли паузу на перегруппировку и пополнение. Но в любой момент ситуация может измениться.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

— Враг стал агрессивнее, идет напролом, не считая людские ресурсы, — рассказывает Борода. — Совершает попытки прорывов, заставляет нас «открывать» артиллерию, чтобы попытаться подавить ее при помощи контрбатарейной борьбы.

По словам нашего собеседника, важность районов Артемовска и Горловки — в том числе в большом количестве дорог с твердым покрытием . В отличие от запорожского направления, где бои идут в полях, в урбанизированном Донбассе колесная техника врага сможет действовать на асфальте и в распутицу.

Как отмечает Борода, кроме тактического интереса такие города, как Светлодарск или Артемовск, представляют для врага еще и политический интерес. Это не поселки из 50 домов, захват которых невозможно «продать» западному зрителю, а крупные, в прошлом промышленные города.

Не пройдут

Из батальона Бороды мы выдвигаемся на позиции артиллеристов-самоходчиков одной из батарей 132-й бригады. На ее вооружении стоят 122-миллиметровые самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика». Сейчас эти артсистемы стали важнейшим фактором сдерживания украинских атак. По дальности «Гвоздики» уступают 152-миллиметровым и 155-миллиметровым орудиям. Но за счет своей маневренности, скорости и высокой скорострельности они могут за считаные минуты выйти в заданный район и нанести огневое поражение украинским штурмовым группам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

— Отрабатываем мелкие группы врага, его технику и укрепления, — рассказывает командир машины с позывным Гудок.

Самоходчики, используя преимущество в мобильности, не только наносят удары по наступающему врагу, но и постоянно держат в напряжении весь его передний край.

Командир батареи с позывным Чип родом из Дзержинска. Он ушел в ополчение в самом начале боев 2014 года , когда еще держался Славянск, а его родной город не был оккупирован. С момента формирования горловской бригады сражался уже в этом городе. От наводчика одной из первых гаубиц Д-30 прошел путь до офицера-артиллериста. Сегодня Чип уже командует батареей самоходок «Гвоздика». Во время специальной военной операции он и его подчиненные участвовали в штурме Волновахи и Авдеевки.

Расчеты самоходок занимают позиции и сразу же маскируются. «Гвоздики» Чипа дополнительно защищены противодроновыми сетками от ударов с воздуха и закрыты маскировочными сетями. Противник остается очень активен в применении беспилотников. А вот его артиллерия работает не так стабильно.

— Контрбатарейная борьба у противника стала хуже, чем в прошлом году. И интенсивность работы артиллерии слабее. Может быть, боеприпасы заканчиваются. Но они начали применять кассетные снаряды. Им не удается подавить нашу артиллерию, и они просто начинают бомбить мирные города. Тем самым отвлекая нас от обеспечения работы нашей пехоты. Нам приходится подавлять их артиллерию, чтоб они не били по мирным, — рассказывает Чип.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Украинские беспилотники остаются одной из главных угроз на новгородско-дзержинском направлении. Поэтому артиллеристы 132-й бригады работают с четкостью и скоростью, которой можно только позавидовать. Сейчас их целью стала группа пехоты врага на его передовой линии. Возможно, это одно украинское подразделение меняет другое или к очередной атаке готовится штурмовая группа ВФУ. Было принято решение нанести удар.