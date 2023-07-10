В начале июля украинские формирования предприняли попытку ударить в направлении Горловки. Крупная атака ВФУ была отражена силами 132-ой бригады 1-го Донецкого корпуса. Бой был тяжелым — с массовым применением всех видов артиллерии и БПЛА-камикадзе. Враг понёс крупные потери в бронетехнике и личном составе. На позициях городских гвардейцев побывали «Известия».

«Они мне все уже как родные»

— Обстановка напряжённая, периодически противник пробует, ищет лазейки, щупает. Наблюдаем инженерные работы, и сразу ставим как цель. Наблюдение и разведка хорошие у нас, как только приказ получаем — сразу отрабатываем , — рассказывает офицер 132-й бригады Фома.

Его миномётная батарея в составе одного из мотострелковых батальонов бригады с 2014 года участвовала в обороне Горловки, а за время СВО участвовала в штурме нескольких укреплённых населённых пунктов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Хоть другой раз и кричу на них, не без этого. Но все ребята боевые! Процентов 60 у меня «енакиевские», а процентов — 40 «горловские» (жители городов Енакиево и Горловка. — «Известия»). Практически все парни с 14-го и 15-го года. Все проверенные, можно даже сказать битые. Опыт есть у нас: мы и в Волновахе участвовали, и Новобахмутовка, которую многие называют «Сталинградом». Вот для моего подразделения — мы же если отстрелялись, должны уйти. Но там этого не было, стояли и закапывались. И, слава Богу, мы там год простояли, и все живы. Они мне все уже как родные , — улыбаясь рассказывает Фома.

Горловские ветераны работают не просто давно — за спинами у них родной город, страдающий от украинского террора годами. Фома особенно подчёркивает, что даже за время тяжелейших боёв СВО удалось сохранить солдат — за всё время спецоперации в батарее только лёгкие ранения . В первую очередь, благодаря инженерному оборудованию позиций и маскировке.

Друг из Бразилии

Среди жителей Горловки и Енакиево, проведших годы на фронте, и Жак Якубян. Ещё недавно, три года назад он был гражданином Бразилии, но сегодня уже россиянин, и по праву считает себя енакиевчаноном.

— Конечно, я горжусь тем, что помогаю здесь. Тем, что я в армии, и тем, что я борюсь против Украины. Потому что это всё глупый настрой против России. Они (украинцы) просто следуют политике США, политике Европы. У них нет своих собственных идей, политики ,— объясняет Жак.

Жак Якубян Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Сюда он приехал с женой, в её родной город, когда уже шли боевые действия в Донбассе и через месяц пошёл добровольцем в армию ДНР. Жак рассказывает о пропаганде, которую ведёт Украина через свои посольства и диаспору в Латинской Америке. Но, по словам Жака, среди его знакомых нет ни одного человека, который бы верил украинским заявлениям. Он допускает, что кого-то из латиноамериканских наёмников на стороне Украины могли привлечь заработки, в регионе очень высокий уровень безработицы.

Тайно и скрытно

Работа артиллерии с постоянных подготовленных позиций — одна из отличительных черт Донецкого и Горловского направлений. Очень плотная линия фронта проходит по урбанизированной местности, и при этом она перенасыщена войсками и огневыми средствами. Пространства для смены позиций часто просто нет.

Поэтому миномёты Фомы не просто стоят в окопах и сверху прикрыты раздвижными сетками и маскировкой. Рядом с каждой позицией блиндаж, где укрыт личный состав в ожидании огневых задач и безопасно хранится боекомплект. Многие позиции соединены подземными ходами, и можно пройти с одной огневой в снарядный погреб, и выйти на другую, не поднимаясь на поверхность. Весь пол в ходах сделан с водоотливом, от настила до грунта почти полметра. Солдаты шутят, что шахтёрское прошлое даёт о себе знать, поэтому они закапываются глубже и лучше, чем учат в армии.

Конечно, в подобной тактике сказываются и особенности транспорта. Противник, массово снабжённый джипами и пикапами в большей степени опирается на мобильность лёгкой артиллерии. Такая тактика и получила название "кочующих миномётов".

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Есть чему поучиться (у противника). Кочующий миномёт — это очень плохая вещь. Ты его только засёк, но для слаженного расчёта десяток мин накидать, это элементарно. Они быстро отрабатывают, быстро уходят , — объясняет Фома.

Ещё одной особенностью участка фронта стали узкие дороги и большое количество мин и неразорвавшихся боеприпасов на обочинах. С учётом БПЛА в небе, маскировка требует быстрого передвижения по узким опасным грунтовкам. С такими задачами не всегда справляются штатные армейские грузовики, и одной из самых больших ценностей становятся небольшие автомобили с высокой проходимостью. Особенно, когда начинается распутица.

— Лёгкий автотранспорт очень нужен. Вы сейчас видели дорогу, и у меня на каждый взвод по УАЗику. Какие-то мы сами купили, какие-то прислали волонтёры, помогли. Мы можем быстро вывезти необходимое, быстро переехать на новые позиции. Уралы и КАМАЗы — военные, хорошие машины. Но в наших условиях манёвренности и скрытности не хватает. Грубо говоря, лучше иметь три джипа, вместо одного грузовика. Сейчас ещё ГАЗельки хорошие с полным приводом, «ГАЗоны» новые, которые как «Шишиги» (сленговое название грузовика ГАЗ – 66. — «Известия») Тем более, кругом заминировано, ты не везде просто даже подъедешь, большой грузовик слишком неповоротливый для этих условий, — рассказывает Фома.

На огневой позиции в ростовом окопе стоит приготовленный к ведению огня миномёт, закрытый брезентом, а сверху — сеткой. В блиндаже расчёт ожидает, когда поднимут БПЛА. Мины сложены рядами на полках, заряды и порох упакованы в непромокаемую сумку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Наводчик Бежик стоит наготове с прицелом в руках: пока будут снаряжать выстрелы, ему надо будет навести миномёт. В этот момент маскировку снимают, и чем дольше он будет работать, тем больших риск для всех быть обнаруженными. И так между каждым выстрелом. Бежик рассказывает, что, хотя это и не допускается, он снимает прицел после наведения перед выстрелом, и потом для восстановления наводки устанавливает снова. Чтобы исключить даже те небольшие погрешности, которые могут возникнуть в «выверке» прибора.

— Важен опыт, бывает плита (миномёта) садится низко в грунт. Бывало, я наводился, даже стоя на колене или лёжа. Интенсивность стрельбы была такая высокая, что не давали даже достать миномёт. У меня уже восемь лет опыта имеется, — рассказывает Бежик.

Рядом с Бежиком стоит Гаврила — он также наготове. У него на шлеме фонарь, в сумерках блиндажа Гаврила должен быстро подготовить необходимые мины к стрельбе.

По команде начинается наведение. Раму с сеткой быстро сдвигают по специальным направляющим, Бежик наводит миномёт. По команде мину «подвешивают» в ствол. В миномёте выстрел заряжают со стороны среза, и мина под своим весом должна пройти ствол вниз и стать на штатное место. Самый точный способ стрельбы — спуск с верёвки, именно так и планируется вести огонь.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Но пока мина идёт по стволу, все по команде пригибаются и закрывают уши. Боеприпасы разных лет выпуска, как и миномёты, поэтому возможен произвольный выстрел. Как только слышно, что мина в стволе, наводчик подбегает и ещё раз восстанавливает наводку, под весом мины миномёт мог сдвинуться на грунте. И только после этого производится выстрел.

Командир взвода передаёт беспилотчикам время подлёта мины, чтоб они были готовы наблюдать разрыв и одновременно даёт команду замаскироваться. Через 45 секунд, как и было рассчитано, воздушная разведка подтверждает разрыв и даёт данные для корректировки. И только после этого, снова сняв маскировку, происходит уже окончательное наведение и сам огневой удар.

Именно ради этого проходили часы тяжёлой работы на влажной жаре. К моменту команды «завершить огонь и уйти в укрытие» хорошо заметно, как по довольным лицам миномётчиков из под шлемов буквально стекают струи пота.