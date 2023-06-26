«Мы держимся, отбиваем атаки с большими для врага потерями»

С начала контрнаступления в июне украинские силы не смогли продвинуться в сторону Горловки ни на метр. Части 1-го Донецкого корпуса отбили все их атаки. В этих боях ВФУ применили новую тактику — стараются доставить свою пехоту на бронемашинах прямо к российским окопам. Наши бойцы и командиры быстро раскусили задумку противника, и теперь враг в таких атаках несет большие потери. «Известия» побывали на позициях артиллеристов 132-й бригады и увидели, как они отражают украинское наступление.

«За Бабушку!»

— Мы на снарядах чаще всего пишем «За Родину!». Сейчас на многих из них есть надпись «За Бабушку!», — рассказывает заряжающий Светлый.

Мы сидим в тесной самоходке у боеукладки, и он показывает подписанные снаряды, пока наводчик получает по рации данные для стрельбы.

В какой-то момент становится видно, что он думает о чем-то своем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Бабушка — это позывной нашего товарища, командира орудия, старшего сержанта. Он погиб. И мы пишем за него, чтоб враги понимали, за что мы их бьем, — наконец объясняет он.

Светлый немногословен. Подумав, он твердым тоном добавляет:

— Хороший был командир и человек.

Часть жизни

Живопись и литературное творчество на боеприпасах — небольшая, но давно прижившаяся в войсках часть не то чтобы боевой субкультуры, а самой жизни.

В боеукладке САУ, рядом с которой сидим, многие снаряды подписаны. Есть и цитаты из песен, и рисунки из аниме, и армейские каламбуры.

Не забывают бойцы нанести маркером дополнительные обозначения крупным шрифтом, чтобы не ошибиться с выбором снаряда в горячке боя, в тусклом свете задымленного внутреннего пространства боевой машины.

Светлый, несмотря на явную молодость, воюет уже почти девять лет. С улыбкой объясняет, что в ополчение пришел в 18, в 2014 году — «когда еще все с дубинками ходили».

В артиллерию он попал в 2019-м и остался служить, считая, что именно здесь нашел свое призвание.

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Мы со Светлым вспоминаем годы боев за его родную Горловку.

Этот город был одной из ключевых целей для врага по причине важного положения и возможности выхода на оперативный простор. Тогда, несмотря на жесточайшие обстрелы и попытки устроить в Горловке гуманитарную катастрофу, украинским вооруженным формированиям город взять не удалось.

С тех пор он стал для них не только военной, но и политической, идеологической целью. Почти весь высший украинский командный состав имеет в биографии неудачную попытку взять Горловку в разные годы или обойти ее со стороны Светлодарска.

Горловчане — и те, кто служит в 132-й бригаде, и мирные жители — часто обижаются, что героическая оборона Горловки не очень известна в России, пройдя по федеральным СМИ вскользь.

«Пытались атаковать неоднократно»

Разговор заканчивается командой наводчика зарядить осколочно-фугасный снаряд, и начинается работа. Короткий огневой налет проходит без включения двигателя, чтобы противник не смог обнаружить установку с воздуха при помощи тепловизоров.

Вообще, сегодня воздушная разведка — одна из главных угроз для артиллерии. На машинах установлены противодроновые сетки, а маскировка постоянно совершенствуется — буквально каждый месяц появляется что-то новое с учетом боевого опыта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Как только поступает очередная команда прекратить огонь, заряжающий первым выпрыгивает из машины и начинает восстанавливать маскировку, пока наводчик сворачивает орудие и записывает данные прицела.

— С начала контрнаступления противник пытался с применением бронетехники атаковать неоднократно. Все атаки были отбиты с большими для врага потерями. Мы стоим, держимся, — рассказывает Натаныч, офицер-артиллерист 132-й бригады.

Игра на опережение

На горловском участке линии боевого соприкосновения враг начал применять новую тактику.

При атаке подводит свою бронетехнику вплотную к позициям, высаживая десантников в десятках метров от окопов. При этом прикрывает их огнем крупнокалиберных пулеметов.

— В такой ситуации наша задача — на подступах отработать по ней, на упреждение. Нанести огневое поражение, нарушить строй и план атаки, — рассказывает Натаныч о работе артиллеристов.

Сейчас главное, по словам Натаныча, нашим бойцам и командирам вовремя среагировать, поскольку выдвинуть бронетехнику скрытно почти невозможно.

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Такая боевая работа требует слаженных действий пехотных подразделений на передовых позициях, воздушной разведки и самих артиллеристов.