«Мы держимся, отбиваем атаки с большими для врага потерями»
С начала контрнаступления в июне украинские силы не смогли продвинуться в сторону Горловки ни на метр. Части 1-го Донецкого корпуса отбили все их атаки. В этих боях ВФУ применили новую тактику — стараются доставить свою пехоту на бронемашинах прямо к российским окопам. Наши бойцы и командиры быстро раскусили задумку противника, и теперь враг в таких атаках несет большие потери. «Известия» побывали на позициях артиллеристов 132-й бригады и увидели, как они отражают украинское наступление.
«За Бабушку!»
— Мы на снарядах чаще всего пишем «За Родину!». Сейчас на многих из них есть надпись «За Бабушку!», — рассказывает заряжающий Светлый.
Мы сидим в тесной самоходке у боеукладки, и он показывает подписанные снаряды, пока наводчик получает по рации данные для стрельбы.
В какой-то момент становится видно, что он думает о чем-то своем.
— Бабушка — это позывной нашего товарища, командира орудия, старшего сержанта. Он погиб. И мы пишем за него, чтоб враги понимали, за что мы их бьем, — наконец объясняет он.
Светлый немногословен. Подумав, он твердым тоном добавляет:
— Хороший был командир и человек.
Часть жизни
Живопись и литературное творчество на боеприпасах — небольшая, но давно прижившаяся в войсках часть не то чтобы боевой субкультуры, а самой жизни.
В боеукладке САУ, рядом с которой сидим, многие снаряды подписаны. Есть и цитаты из песен, и рисунки из аниме, и армейские каламбуры.
Не забывают бойцы нанести маркером дополнительные обозначения крупным шрифтом, чтобы не ошибиться с выбором снаряда в горячке боя, в тусклом свете задымленного внутреннего пространства боевой машины.
Светлый, несмотря на явную молодость, воюет уже почти девять лет. С улыбкой объясняет, что в ополчение пришел в 18, в 2014 году — «когда еще все с дубинками ходили».
В артиллерию он попал в 2019-м и остался служить, считая, что именно здесь нашел свое призвание.
Мы со Светлым вспоминаем годы боев за его родную Горловку.
Этот город был одной из ключевых целей для врага по причине важного положения и возможности выхода на оперативный простор. Тогда, несмотря на жесточайшие обстрелы и попытки устроить в Горловке гуманитарную катастрофу, украинским вооруженным формированиям город взять не удалось.
С тех пор он стал для них не только военной, но и политической, идеологической целью. Почти весь высший украинский командный состав имеет в биографии неудачную попытку взять Горловку в разные годы или обойти ее со стороны Светлодарска.
Горловчане — и те, кто служит в 132-й бригаде, и мирные жители — часто обижаются, что героическая оборона Горловки не очень известна в России, пройдя по федеральным СМИ вскользь.
«Пытались атаковать неоднократно»
Разговор заканчивается командой наводчика зарядить осколочно-фугасный снаряд, и начинается работа. Короткий огневой налет проходит без включения двигателя, чтобы противник не смог обнаружить установку с воздуха при помощи тепловизоров.
Вообще, сегодня воздушная разведка — одна из главных угроз для артиллерии. На машинах установлены противодроновые сетки, а маскировка постоянно совершенствуется — буквально каждый месяц появляется что-то новое с учетом боевого опыта.
Как только поступает очередная команда прекратить огонь, заряжающий первым выпрыгивает из машины и начинает восстанавливать маскировку, пока наводчик сворачивает орудие и записывает данные прицела.
— С начала контрнаступления противник пытался с применением бронетехники атаковать неоднократно. Все атаки были отбиты с большими для врага потерями. Мы стоим, держимся, — рассказывает Натаныч, офицер-артиллерист 132-й бригады.
Игра на опережение
На горловском участке линии боевого соприкосновения враг начал применять новую тактику.
При атаке подводит свою бронетехнику вплотную к позициям, высаживая десантников в десятках метров от окопов. При этом прикрывает их огнем крупнокалиберных пулеметов.
— В такой ситуации наша задача — на подступах отработать по ней, на упреждение. Нанести огневое поражение, нарушить строй и план атаки, — рассказывает Натаныч о работе артиллеристов.
Сейчас главное, по словам Натаныча, нашим бойцам и командирам вовремя среагировать, поскольку выдвинуть бронетехнику скрытно почти невозможно.
Такая боевая работа требует слаженных действий пехотных подразделений на передовых позициях, воздушной разведки и самих артиллеристов.
И наши переигрывают противника. Сейчас враг несет крупные потери под Горловкой, и ни одна из его атак и разведок боем не увенчалась успехом.