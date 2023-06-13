«Будем биться до последнего, не уступим и клочка земли»

В Донбассе началось украинское контрнаступление. На его фоне на донецком направлении продолжаются позиционные бои — под Горловкой пресечены отдельные попытки ВФУ провести разведку боем и отбита относительно крупная попытка наступательных действий. Пока фронт здесь остается относительно спокойным, но украинские силы готовы ударить в любой момент — это стратегически важная точка. Корреспонденты «Известий» побывали у артиллеристов 1-го Донецкого корпуса под Горловкой и узнали, как они защищают город от террористических обстрелов, уничтожают позиции врага и отражают его атаки.

Горловские гвардейцы

— Сейчас будем наносить удар по пехоте противника. Стрелять будем под корректировку дрона и, естественно, посмотрим на результат, — рассказывает Ник, командир орудия Д-20 из 132-й бригады.

132-я — это бывшая 3-я бригада Народной милиции ДНР, знаменитые горловские гвардейцы, выдержавшие годы обороны родного города, а во время СВО сражавшиеся на самых горячих направлениях.

Под Горловкой украинские боевики пока не предпринимали крупномасштабных попыток перейти в наступление. Основные бои разворачиваются на других участках фронта. Отдельные попытки врага вести наступательные действия в районе водоводов севернее Горловки успехом не увенчались.

Скорее всего, это было связано с неудачными попытками ударов по флангам группировки ВС РФ в районе Артемовска. В последние дни на новгородско-дзержинском направлении противник находится в обороне, а артиллеристы 132-й бригады уничтожают его опорные пункты.

Орудия Д-20 не просто хорошо замаскированы и незаметны с близкого расстояния. Рядом — снарядные погребки с аккуратными крышками сверху, изнутри и снаружи закрытые гидроизоляцией. Под ветками скрыт металлический каркас и толстая стальная сетка — их возводят над орудиями. Это защита от сброшенных с беспилотников легких боеприпасов и дронов-камикадзе: сегодня это основной способ контрбатарейной борьбы у украинских боевиков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Минуты безопасности

Случается, что наши артиллеристы попадают под контрбатарейные артудары — их координаты определяют иностранные комплексы обнаружения. Если на участке есть подобные средства, ответный огонь открывается приблизительно через 4–5 минут. Но точности для поражения первыми выстрелами отдельных орудий не хватает, а массированный огонь враг не ведет — ограничивается двумя-пятью снарядами.

И если орудие не продолжает вести огонь, а воздушная разведка не успевает засечь цель за короткий промежуток времени, ответный огонь прекращается. Поэтому время работы орудия в четыре минуты по опыту принято считать критичным для безопасности.

Бойцы говорят, что работа по секундомеру и передача целей с орудия на орудие работает.

— На самом деле всё происходит быстрее. С самого начала у нас обычно уходит две минуты. Естественно, если артиллерия работает по городу, мы делаем всё возможное, чтобы если не уничтожить, то хотя бы ее подавить. Чтобы не стреляли по мирному населению, — рассказывает Ник.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Мы — местные»

Горловка, которая годами находится под огнем, всегда считалась одной из основных целей артиллерийского террора для украинских боевиков. На днях она подверглась очередному обстрелу, целью во время которого стали мирные жители в центре города. В результате погибло более десяти обычных горожан, многие получили ранения.

Боевики нанесли удар из РСЗО по скоплению жителей — так же, как они уже делали в Донецке зимой. И хотя артиллеристы отмечают, что в районе Горловки у украинских сил снизилась и плотность, и точность артиллерийского огня, они всё еще способны наносить удары по городу с помощью так называемых кочующих «Градов».

Почти все ребята здесь местные, они уже годами воюют на этом направлении. Тема обстрелов Горловки, одних из самых жестоких за последние годы, для всех близкая и особенно тяжелая.

— Сейчас враг не так точно стреляет, как это было, допустим, тем летом. Тогда они наносили практически молниеносные ответные удары по нашей артиллерии, и более-менее точно. Но сейчас — не попадают, — говорит Ник.

Даже под балаклавой видно, что он спокоен и улыбается. Хорошо заметен его молодой для донбасских солдат возраст. Но наше предположение, что Ник был мобилизован из учебного заведения, оказалось неверным. Парень из Горловки и служит в бригаде с 2019 года, придя в нее сразу после 18-летия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Аэроразведка ищет цель

По команде аэроразведки очень быстро открывается огонь — сетка позволяет не размаскировывать орудие полностью. А точное попадание получается уже вторым выстрелом, с учетом сложностей в правильной настройке «трубки» — взрывателя для подрыва снаряда в воздухе на нужной части траектории. Второй и третий снаряды разрываются в заданном месте, накрывая боевиков, пытающихся вести инженерные работы.

Очевидно, что у врага есть как минимум раненые. Всё это хорошо видят и корректировщик на земле, и оператор беспилотника.

— Они вели инженерные работы по укреплению своих позиций. Хотя на данный момент они уже ничем не занимаются, — подводит итоги боевой работы Ник, пока расчет восстанавливает маскировку орудия за его спиной.

В его подразделении все настроены по-боевому.

— Если противник наступает, мы будем биться до последнего, не уступим и клочка земли, — обещает Ник.