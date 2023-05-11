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«В каждом доме сидел противник — и он был выбит из этого дома»

Как шли бои за Каменку — поселок на востоке от Авдеевки в ДНР
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Части 1-го Донецкого армейского корпуса уже готовятся к охвату Авдеевки. Сейчас бойцы ВС РФ планомерно выбивают украинских боевиков с их позиций, освобождают населенные пункты вокруг города и закрепляются на отвоеванных позициях. Враг не желает сдаваться — активно контратакует и пытается отбить потерянные объекты. Не так давно российские военные смогли освободить важнейший населенный пункт — Каменку, а также взять под контроль участок трассы, которая соединяет Константиновку и Авдеевку. «Известия» первыми побывали на возвращенной территории и из первых рук узнали, как сейчас обстановка на фронте, насколько упорно сопротивлялся противник и какие дальнейшие планы наступления.

Обстрел по графику

Каменка — это небольшой поселок на востоке от Авдеевки. От первых украинских позиций до него — чуть более 3 км открытой местности. За восемь лет украинские боевики превратили Каменку в важнейший элемент обороны Авдеевки. Фактически это был один сплошной укрепленный район, плотно встроенный в систему оборонительных позиций. В отличие от Мариуполя, на этих позициях ВФУ готовились стоять до последнего. Также критически важна для авдеевского оборонительного узла и проходящая рядом с Каменкой трасса на Константиновку. По замыслу украинского командования, ее можно использовать как для маневренной обороны, так и для подвоза материальных средств и боеприпасов.

Освобождение Авдеевки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Как видите, выбили врага, его здесь больше нет. Он сейчас дальше, левее от нас, на терриконе засел. Здесь уже спокойно, всё хорошо. Авдеевский завод ровно в 2700 м от нас, а террикон — в 3200 м. Заходим с правой стороны Авдеевки, будем брать «дачи» и дальше теснить врага. Здесь были тяжелые бои, но умение и труд всё перетрут, и теперь поселок наш, — рассказывает Тихоня, подходя к перекрестку дорог. На нем украинские боевики долго удерживали оборону, не давая нашим войскам перейти константиновскую трассу, идущую вокруг Авдеевки.

От дороги, идущей к Каменке, противник пока еще продолжает находиться на дистанции стрелкового огня крупнокалиберных винтовок. Поэтому передвигаемся аккуратно у дальней обочины дороги. Вдалеке начинает работать 60-миллиметровый миномет: украинские боевики ведут беспокоящий огонь. Нам поясняют, что это обстрел «по графику», неприцельно отрабатывают список точек.

Освобождение Авдеевки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Сейчас под контролем 1-го Донецкого корпуса уже несколько километров трассы, и эта зона расширяется. Прямо у трассы — памятный крест ликвидированного в 2017 году известного украинского боевика Юджина. Подобных памятников довольно много на авдеевском направлении — это всегда считалось идеологически важным для Украины, и каждый националистический отряд, а потом и подразделение ВСУ пытались обозначить здесь свое участие в боях за Донецк.

Освобождение Авдеевки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Перебежав открытый участок трассы, сразу на въезде в поселок обнаруживаем сгоревшую украинскую боевую машину БМП-2, которая была спрятана между домами с одной стороны и насыпью автомобильной дороги с другой. Дальше в поселке, как и обычно, встречаем огневые точки в домах. «Отойти в застройку» — один из самых распространенных на сегодня тактических приемов у украинских боевиков.

Оборона у них была хорошая, отбивались долго. В каждом доме сидел противник. И он был выбит из этого дома. Окопы в основном за территорией поселка, а здесь они просто занимали дома, — рассказывает Баста, опираясь на трофейный пулемет с массивной «банкой» — прибором бесшумной стрельбы.

Освобождение Авдеевки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Чуть дальше в поселке, на самом высоком здании, хорошо виден штурмовой вымпел бывшего 6-го батальона территориальной обороны ДНР, сегодня уже в составе 9-й бригады. Именно это подразделение взяло штурмом Каменку. А 9 мая командир батальона «Злой», получивший звание Героя ДНР, присутствовал на Красной площади в Москве на параде Победы.

— В данный момент противник пытается вести разведку боем, но он не может пройти и 100 м, мы его тормозим. Здесь они точно не пройдут. Не знаем, как в других местах, но здесь они уже всё, поздно пить боржоми, — рассказывает Баста.

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Ценные трофеи

В поселке и вокруг него еще остаются тела украинских боевиков. Вперемешку молодые люди конца 90-х годов рождения и старики старше 60 лет. Нет среди тел только подготовленных и опытных «штатников» и наемников — такие на поле боя не остаются, они знают, когда вовремя уйти на новые рубежи.

Практически не встречаются и среди убитых, и среди пленных украинские офицеры. Зато на позициях всё больше проводов для интернета или установленных систем связи. В подавляющем большинстве командиры предпочитают находиться где-то далеко за компьютером. Речь идет даже о младших офицерах. Наши сопровождающие предполагают, что часть приказов, которые явно отдаются с минимальными шансами на выживание личного состава, связаны с тем, что командирам в бой не идти, а очередные волны мобилизации позволяют компенсировать потери среди рядовых. По крайней мере, в данный момент.

Освобождение Авдеевки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Это «глаза». Здесь мы проводим большую часть времени, мониторим ситуацию и следим за обстановкой. А это трофейные игрушки, которые мы забрали у злодеев и теперь ими сами работаем, — рассказывает Пират на одной из бывших украинских позиций под поселком, которые теперь стали передовыми для 1-го Донецкого корпуса. На огневой точке установлен крупнокалиберный пулемет «Браунинг М2», большой запас противотанковых гранатометов из США, Испании и Швеции. А особенно ценным трофеем считается импортное «ружье» против беспилотников.

— Поделились трофеями и с соседями нашими, которые вместе с нами работают. Делаем одно дело, и победа будет за нами. С прошедшим 9 Мая всех! — заканчивает свой рассказ Пират.

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