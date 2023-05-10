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«Ту войну должны помнить все»

Репортаж «Известий» — о том, как бойцы встретили День Победы в недавно освобожденном поселке Новобахмутовка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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В праздничные дни в Донбассе шли тяжелые бои. Российское наступление на этом направлении успешно продолжается: несмотря на упорное сопротивление украинских боевиков, несколько дней назад силами 132-й мотострелковой бригады 1-го Донецкого армейского корпуса был освобожден поселок Новобахмутовка. И хотя это довольно маленький населенный пункт, его значение для будущего разгрома ВФУ сложно переоценить. «Известия» первыми побывали в освобожденном поселке, чтобы узнать все подробности хода боев и своими глазами увидеть, как отмечают День Победы бойцы на передовой.

Трудный праздник

День Победы проходит в Донбассе тревожно, в ожидании ударов, терактов и провокаций. Массовые мероприятия отменены, а центр Донецка — столицы ДНР — практически пустой. Только в районе центральной площади города видны флаги. Дончане четко знают: любые праздники или памятные даты могут быть использованы украинскими боевиками для совершения своих преступлений. Во время СВО это правило стало только жестче.

Кажется, что чем ближе ты к линии фронта, тем активнее становится дорожное движение. Бои не прекращаются на праздники и выходные, только дожди немного замедляют ход действий, снижая активность аэроразведки. Но раннее утро в этот день выдается относительно ясным, машины приходится оставлять вдалеке и пешком идти до точки встречи, откуда мы едем в только что освобожденный поселок Новобахмутовка.

Новобахмутовка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
Справка «Известий»

Новобахмутовка находится в нескольких километрах к западу от Горловки. В ней нет важных промышленных и социальных объектов, а до начала специальной военной операции здесь проживало менее тысячи человек. Но география Новобахмутовки сделала ее важнейшим узлом украинской обороны в Донбассе. С одной стороны поселка находится Авдеевка, которую боевики ВФУ превратили в крепость. А с другой — Нью-Йорк (он же Новгородское), используемый украинцами для тех же целей. В итоге, взяв Новобахмутовку, российские войска начали продвигаться в глубь обороны врага.

— Освобождение поселка проходило тяжело. Противник очень сильно упирался. Но ребята у нас смелые, отбили потихоньку, метр за метром, и забрали! — рассказывает офицер 132-й бригады с позывным Горбыч.

Новобахмутовка долгое время перекрывала продвижение наших войск на охват Авдеевки с северной стороны города. К данному моменту поселок полностью освобожден.

Новобахмутовка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Украинские боевики занимали позиции в домах, а возле домов «укрепы», окопы накопаны. Мирных жителей никто они не выселяли, здесь все и были. Мы потом вывезли большую часть людей, хотя кто-то всё же остался здесь, естественно, — продолжает рассказ офицер 132-й бригады.

«Ждем контрнаступления каждую минуту»

Оборону в поселке держали хорошо подготовленные украинские части, массово вооруженные натовским оружием. В данный момент враг наносит постоянные артиллерийские удары, предпринимает попытки вести разведку боем и контратаковать — как с применением бронетехники, так и пешими группами. В большинстве случаев его удается уничтожать в местах скопления артиллерией.

— Ждем украинского контрнаступления каждую минуту. Готовы, конечно. Ничего у них не получится. Противник прощупывает, техники много наблюдаем. Есть и западного производства. Всё мониторится, всё фиксируется — как только что-то увидели, это всегда сразу накрывает артиллерия, — объясняет Горбыч.

Новобахмутовка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

День Победы — важнейший праздник для бойцов, находящихся на авдеевском направлении. Многие, будучи участниками событий 2014 года, помнят: после майдана именно отношение к ВОВ стало одной из главных линий разделения бывших сограждан на Украине.

— Мне кажется, просто промыли им мозги — не знаю, как еще сказать. Ту войну нельзя забывать, это должны помнить все, — говорит Горбыч.

По его словам, празднование и памятные мероприятия, которые проходят сегодня в России, — большая моральная поддержка для солдат. Бойцы видят, что в тылу не боятся, что за ними поддержка и людей не запугать украинским террором.

Новобахмутовка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В небе один за другим сменяют друг друга квадрокоптеры наших войск. Все ждут, что предпримут украинские националисты в самый ненавидимый ими праздник. По рации слышны доклады, что прямо в этот момент украинское «крыло» — БПЛА самолетного типа — ведет разведку. Почти сразу слышатся пулеметные очереди: бойцы ведут огонь по дрону с нескольких точек.

Дронная речь: как оснащенность БПЛА влияет на ход боев за Авдеевку
Российские артиллеристы уже не могут представить свою работу без корректировки с воздуха

От флажка до пулемета

В руинах новобахмутовской школы в глаза бросается почти полное отсутствие русской литературы, всё было украинизировано начиная с первого класса. Даже в литературе для младших везде, в самых неожиданных местах, украинский «патриотизм». И так здесь было со времен майдана, больше девяти лет. Те, кто сейчас воюет в украинской армии, можно считать, прожили под этим идеологическим воздействием всю сознательную жизнь.

Новобахмутовка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

На дверях многих классов — эмблемы международных организаций, которые «поддерживали» образование в этой школе, флаги Великобритании и Германии. В поселке находят немецкое оружие и английские сухие пайки. И здесь, в руинах школы, возникает ощущение, что это не случайное совпадение, а связанные и последовательные события — от маленьких флажков до пулемета, за которым сидели молодые люди, 10 лет назад бывшие русскими детьми.

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