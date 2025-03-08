Минобороны сообщило о 31 перехваченном БПЛА над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 31 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над регионами России. Об этом 8 марта сообщило Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат», — проинформировала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что 26 беспилотников были сбиты над территорией Краснодарского края, три БПЛА — над территорией Брянской области и по одному беспилотнику — над территориями Ленинградской и Ярославской областей.

Накануне Минобороны сообщило о 39 перехваченных БПЛА над регионами России. Уточняется, 14 БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, еще 12 — над акваторией Черного моря, семь беспилотников — над территорией Курской области, три БПЛА — над акваторией Азовского моря и по одному — над территориями Ростовской, Белгородской и Орловской областей.