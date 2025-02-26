Черный вход: почему ВСУ усиливают атаки беспилотников по территории РФ

При помощи массированных атак беспилотников по территории РФ Украина пытается доказать, что в состоянии самостоятельно противостоять России и добиться своего участия в мирных переговорах, считают эксперты. По их мнению, это также демонстрирует желание Киева усилить позиции перед встречей Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и обсуждением сделки по редкоземельным металлам, которая может состояться в ближайшие дни. В ночь на 26 февраля российские силы ПВО уничтожили 128 украинских БПЛА над Краснодарским краем, Крымом и еще рядом регионов страны. Вооруженные силы РФ за это же время поразили 139 объектов военного назначения в тылу противника.

В атаке участвовало 128 дронов

В ночь на 26 февраля средства ПВО перехватили и уничтожили 128 украинских БПЛА над четырьмя регионами России и акваториями Черного и Азовского морей, сообщило Минобороны России. Больше всего беспилотников — 83 — было сбито над Краснодарским краем, 30 — над территорией Крыма, восемь — над Азовским морем, пять — над Черным, по одному — в Курской и Брянской областях.

Утром атака на Краснодарский край продолжилась — в 7:20 российские ПВО сбили еще два украинских дрона.

ВСУ атаковали в том числе и гражданские объекты: были повреждены дома в Туапсе и Темрюкском районе, а в селе Джигинка под Анапой разрушена хозяйственная постройка. Обломки упавшего в поселке Верхнебаканское под Новороссийском беспилотника повредили газовую трубу. Произошло возгорание, которое быстро ликвидировали.

Военнослужащий ВС РФ Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Это был самый массовый налет на Краснодарский край с начала проведения СВО, рассказал «Известиям» председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов.

— Главной целью были предприятия топливно-энергетического комплекса, — уточнил эксперт. — Под Туапсе есть нефтеперерабатывающий завод, также интерес представляет и порт этого города со своей инфраструктурой. Кроме того, были удары по черноморскому побережью Крыма. Противник применял в том числе и безэкипажные катера с FPV-дронами. ВСУ в силу своих возможностей будут продолжать такие налеты. Они накапливают средства поражения и стараются наносить массированные удары, ослабить нас экономически, оказав таким образом влияние на ход боевых действий. Топливо — это кровь современной войны.

Амбиции Зеленского

Владимир Зеленский, санкционируя масштабные атаки по территории РФ с использованием беспилотников, пытается показать, что разрешение конфликта зависит не только от России и США, но и от него в том числе, рассказал «Известиям» член Совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров.

— Зеленский хочет предстать если не выигравшим, то как минимум не проигравшим, — рассказал эксперт. — Он не отказывается от своей риторики. Даже если Трамп откажется от помощи Украины, Зеленский может сказать, что якобы «у нас есть своя экономика, нам будет тяжело, но мы сможем сами противостоять России». После этого Украина будет надеяться на помощь ЕС и Великобритании.

Сейчас Зеленский чувствует, будто бы он представляет весь «либеральный Запад», добавил Василий Вакаров. По его словам, так на президента Украины повлиял, среди прочего, визит в Киев членов Еврокомиссии, состоявшийся 24 февраля.

Кроме того, эксперт не исключил, что Зеленский уже готовится к избирательной кампании, так как страны Запада всё активнее настаивают на проведении выборов.

— Мы видим, что сейчас Зеленский даже с Трампом дискутирует, отстаивает свои позиции. Эта значит, что он не откажется от того, чтобы бить по территории России, — резюмировал Вакаров.

Слева направо: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп, 27 сентября 2024 года Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Мотивами действий Зеленского может быть также попытка всеми способами улучшить свои позиции накануне переговоров с США по редкоземельным металлам, полагает военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский, скорее всего, посетит Белый дом в пятницу, 28 февраля, чтобы подписать эту сделку в качестве оплаты предоставленной военной помощи.

— При этом ясно, что дроны не обеспечат стратегической победы, даже не повлияют на ход боевых действий, не остановят нашу армию, но, к сожалению, все-таки нанесут тот или иной ущерб, — отметил Леонков.

На бессмысленность подобных ударов с военной точки обратил внимание и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

— США понимают, что Зеленский пытается поддержать пожар войны для того, чтобы получить ресурсы Европы. А прекращение конфликта для него — политическая смерть, — сказал он «Известиям».

БПЛА вместо «Абрамсов»

Запад сейчас не в таких количествах, как хотелось бы украинской стороне, поставляет тяжелую военную технику, но старается это компенсировать более дешевыми беспилотниками, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— БПЛА можно производить тысячами и дешево — на это и делают ставку западные страны. Так они позволяют ВСУ поддерживать свою боеспособность. Поэтому дроны будут мелькать в сводках. Использовать их будут стараться массированно. Мы же продолжим искать места их сборки и методично уничтожать, — отметил эксперт.

Солдат ВСУ Фото: Getty Images/Pierre Crom

Роман Шкурлатов напомнил, что российские Вооруженные силы ежедневно наносят систематические удары по военной инфраструктуре Украины.

— В них участвуют «Герани» и ракеты разных классов, — сказал эксперт.

В Минобороны РФ также сообщили, что в течение последних суток наши Вооруженные силы продолжали планомерно уничтожать военные объекты в тылу противника. Они нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, складам беспилотников, а также по скоплениям живой силы и техники в 139 районах Украины. В атаке участвовали авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

Удары дронов ВСУ в 2025 году

В этом году противник уже предпринял несколько массированных атак по территории России с использованием БПЛА и дальнобойных ракет. Так, в ночь на 14 января было уничтожено 146 дронов и несколько ракет. Тогда Вооруженные силы Украины попытали ударить по объектам в Татарстане, Брянской, Саратовской, Тульской и ряде других областей.

Фото: Global Look Press/Volodymyr Tarasov

В ночь на 24 января над территорией России был сбит 121 БПЛА противника. В тот раз, как писали «Известия», украинские боевики применили новые боеприпасы — дроны с реактивными двигателями, которые были анонсированы Зеленским и ВСУ в декабре 2024 года.

А 29 января украинские боевики попытались поразить объекты российского топливно-энергетического комплекса. Всего дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 104 беспилотника противника.