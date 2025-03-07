Минобороны сообщило о 39 перехваченных БПЛА над регионами России
Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 39 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России. Об этом в пятницу, 7 марта, сообщило Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в публикации ведомства в Telegram.
Уточняется, 14 БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, еще 12 — над акваторией Черного моря, семь беспилотников — над территорией Курской области, три БПЛА — над акваторией Азовского моря и по одному — над территориями Ростовской, Белгородской и Орловской областей.
Ранее, 5 марта, Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО перехватили восемь украинских БПЛА. Так, три беспилотника были перехвачены над территорией Белгородской области, еще три — над территорией Республики Крым и по одному БПЛА — над территориями Курской и Брянской областей.