«Мы каждый день идем на штурм, как в последний раз»

В Донбассе напряженная обстановка. Украинские боевики перешли в давно обещанное контрнаступление, тяжелые бои идут в Запорожской области, под Угледаром и в районе Артемовска. А в пригородах Донецка они и не заканчивались. Российские войска — 1-й Донецкий армейский корпус, 150-я мотострелковая дивизия и бойцы спецподразделения «Ахмат» — продолжают штурмовать Марьинку. Этот стратегически важный поселок ВФУ пытаются удержать любой ценой. На днях президент России Владимир Путин лично позвонил командиру одного из танковых полков Александру Нилову и поставил задачу освободить поселок. Корреспонденты «Известий» побывали в штурмовой группе мотострелкового полка 150-й дивизии и узнали, как идет штурм.

Поселок особой важности

Штурм Марьинки начался еще на первом этапе специальной военной операции. Поселок, примыкающий к Петровскому району Донецка и находящийся на высоте, долгие годы был для ВСУ «входом» в Донецк с юго-запада. Со стороны столицы ДНР — одноэтажная застройка, в которой за годы действия Минских соглашений обжились и закрепились отряды ВФУ. Эти позиции, а также крупные терриконы делали Марьинку одной из важнейших украинских позиций.

На первом этапе штурма российские войска и тогда еще бойцы Народной милиции ДНР взламывали оборону врага в частном секторе и продвигались вглубь поселка. Украинские боевики не ожидали столь быстрого прорыва линии своих укреплений. Но ближе к центру поселка отряды ВФУ все-таки смогли стабилизировать линию боевого соприкосновения. И после взятия ВС РФ терриконов бои перешли в позиционную фазу с дальнейшим медленным выдавливанием «немцев», как здесь зачастую называют противника, с помощью артиллерии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Дальнейшие бои на протяжении года шли за центр — многоэтажную часть Марьинки, фермы и промышленные объекты на фланге. А также за отрезание Марьинки с фланга от Красногоровки. Окружение города пока невозможно, поскольку враг удерживает Угледар, и бои за Марьинку идут «в длину», улица за улицей, в лоб. На сегодняшний день полностью освобождено около 75–80% поселка, бои переместились в частный сектор.

Не пустить националистов

Мы прибываем в расположение штурмового отряда. Бойцы готовятся ночью выдвинуться на позиции. У них заканчивается краткосрочный отдых и впереди ждет тяжелая боевая работа. Вместе с ними будут заходить в Марьинку и бойцы спецподразделения «Ахмат». Сноровка и спокойствие, с которыми военнослужащие пакуют свое снаряжение, готовят оружие и боеприпасы, сразу выдают в них опытных штурмовиков.

— Мы здесь все для того, чтоб эта тварь — украинский национализм — не пришла к нам в Россию и чтобы дончанам было хорошо и нам. Потому что в любом случае мы все здесь россияне. Меня все ребята здесь поддержат, нет фашизма в нашей России! — рассказывает мобилизованный с позывным Купец родом из Ростовской области.

Сегодня он служит в одном из штурмовых отрядов, которые продвигаются в Марьинке. Пробыв в Донецке больше полугода, Купец понимает, что без полного взятия Марьинки невозможно будет начать бои за Красногоровку — крупный поселок на границе с Донецком, севернее Марьинки — и обезопасить юго-запад столицы ДНР хотя бы от огня минометов и артиллерии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

До мобилизации Купец служил в Дагестане, участвовал в контртеррористических операциях. Но тяжелейшие уличные бои в Марьинке при насыщенности противника тяжелой артиллерией и бронетехникой, по его словам, намного тяжелее для солдат.

— Чечня, а я побывал немного там, — это всё чепуха. Понимаешь это, когда сюда попадаешь. Самое тяжелое — это терять своих пацанов. Всё остальное не столь важно. Мы каждый день идем на штурм, как в последний раз. Мы не знаем заранее, что враг подготовил для нас. Единственное, к чему можно точно подготовиться, — это по звуку «выходов» понять, что именно по тебе работает. По опыту знаешь уже, когда «полька» (60-миллиметровый легкий миномет производства Польши. — «Известия») работает, когда танк, — эмоционально объясняет Купец, а рядом кивают молодые парни из штурмовой группы.

Противник постоянно несет в Марьинке тяжелые потери, но цепляется за остатки застройки и заводит на позиции всё новые и новые подразделения. Слишком важным для него является этот поселок.

Противник по стандартам НАТО

В данный момент в Марьинке нашим войскам противостоит 89-я бригада ВСУ, подразделение, сформированное из резервистов, но прошедшее подготовку в Великобритании. Штурмовики отмечают неплохой уровень индивидуальной подготовки врага, но всё же считают, что в последнее время он просел.

— Работает противник группами от семи до 10 человек. Подготовлены неплохо. Оружием хорошо укомплектованы, даже великолепно. Но факт остается фактом — они проигрывают. Потому что духом они не «вывозят» против нас. Было два раза, что они пытались штурмовать отбитые нами позиции, начали обходить, но получили отпор и откатились, — рассказывает боец с позывным Казим.

Другие бойцы также говорят, что враг до конца цепляется за позиции, но обороняется пассивно. За прошедшие полгода всего пару раз были попытки восстановить положение на потерянных опорных пунктах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Как и во многих других местах линии боевого соприкосновения, бойцы описывают и случаи неадекватного поведения солдат противника. Почти все штурмовики уверены, что украинским боевикам выдают какие-то наркотические препараты-стимуляторы. Кроме того, поражает и степень воздействия вражеской пропаганды на солдат. Один из случаев произошел при штурме банка и полицейского участка, одного их многоэтажных зданий, которое долго обороняли украинские боевики.