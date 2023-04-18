«Мы их моральный дух сломили, и они сдались»

Украинские боевики оказывают в Артемовске отчаянное сопротивление, но даже они предпочитают сдаваться в плен, когда видят, что ситуация безнадежна. О нескольких подобных случаях корреспондентам «Известий» рассказали бойцы ЧВК «Вагнер», которые все последние дни продолжают теснить противника из центра города на его западные окраины. На одной из позиций в плен сдались 12 человек, на другой — 19. Причем в последнем случае один их бойцов ВФУ едва не взорвал себя и окружающих — лишь в последний момент смалодушничал. С какими еще трудностями приходится сталкиваться бойцам штурмовых отрядов, зачищающих Артемовск, следы каких военных преступлений украинских военных обнаруживаются на занятых территориях и почему в городе до сих пор остались мирные жители — в репортаже наших корреспондентов из освобожденных районов города.

Путь разрушений

— Вот вражеские окопы, где нас они ждали, но мы на них надавили и они ушли отсюда… Бегом, можно сказать. Ну а мы не бежали, но догоняли их с нашим простым оружием, — рассказывает нам боец ЧВК «Вагнер», демонстрируя окопы украинских боевиков, пересекающие центральную площадь Артемовска.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Центр города в инженерном отношении оказался оборудован врагом сравнительно плохо. Если ближе к окраинам можно наблюдать полноценные позиции, ходы сообщений между зданиями и противотанковые заграждения на улицах, то здесь боевики занимали неподготовленные позиции в зданиях. И даже сделанные поперек площади окопы не достроены и не имеют нормальных огневых точек.

При этом находились боевики на позициях достаточно долго, судя по количеству упаковок от еды и пустых бутылок спиртного. По меткому выражению одного из сотрудников ЧВК, украинские тероборонщики не защищали, а «пропивали свою родину».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Вокруг практически полностью разрушены все строения, выше пары этажей. Это не результат упорных боев при штурме, а подрывы заминированных зданий и работа украинской артиллерии. Очевидно, боевики не рассчитывали удержать оборону в центре и, уничтожая высотные здания с хорошим обзором, хотели помешать штурмовым отрядам в дальнейшем в них закрепиться.

— Мы идем на ощупь, это контактные бои. Подбираемся, контакт, выявляем точки противника и тогда работаем уже крупнокалиберным оружием, — описывает сложившийся «ритм» движения один из бойцов штурмового отряда.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Он показывает нам один из домов, который сейчас выглядит как четырехэтажный, но до штурма имел все девять этажей. Боец характеризует противника как «достойного». Но когда их обошли, украинские боевики согласились на предложение сдаться. Так в плен попало 19 человек.

— Мужчины высокие, подтянутые, но тем не менее мы их моральный дух сломили и они сдались. Один среди них был, кто вылез с гранатой. Я с ним общался потом, он хотел подорвать себя и кого-то из нас. Но у него не получилось. Мы ему жизнь подарили и не убили, хотя была возможность, когда он вылезал, — рассказывает боец.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Впоследствии украинский боевик объяснит свою неудачную попытку использовать гранату ее непривычной конструкцией, хотя это и была обычная советская Ф-1. Может быть, у него просто не хватило духу на последнее движение — простое выдергивание предохранительного кольца. По крайней мере, так предполагают участники этого эпизода. В подвале того же дома находились и мирные жители, но украинские боевики все-таки дали им уйти, не стали удерживать до конца — не самый частый поступок со стороны ВФУ.

Были и другие случаи, когда заблокированные украинские подразделения удавалось убедить сдаться. Конечно, только после того, как штурмовики их окружали и победа ЧВК становилась очевидной.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Я им сказал даже так: «Братья, сдавайтесь! Зачем вам умирать, у вас дома семьи, дети». Их было 12 человек, мы стояли вчетвером… Наш командир назвал меня главным переговорщиком, потому что я их уговорил. И я считаю, правильно поступил. По сути, я спас им жизни, спас жизни нашим товарищам, могли и они пострадать, — вспоминает еще один эпизод, произошедший буквально в соседнем здании, сотрудник ЧВК.

Мирные враги

На улицах брошенные украинскими боевиками тела. Отступая, они не только не выносят погибших, но бросают на ходу и раненых, часть из которых с риском для жизни потом выносят с простреливаемых участков группы эвакуации штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер».

Почти все пленные, включая и брошенных своими раненых, говорят, что за ними обещали вернуться. Те, кого оставляли на позициях в качестве заслонов, говорят, что им обещали подход пополнений и подвоз боеприпасов. Но этого практически никогда не происходит. А если позиция попала в окружение, то украинские боевики к блокированным не прорываются никогда.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

И, как обычно, оставленные в заслонах — это территориальная оборона, в тыл же отходили штатные части. Это заметно и по трофеям, где современные западные системы вооружения соседствуют с пулеметами «Максим» начала ХХ века.

По мере продвижения штурмовиков вглубь города открывается и картина украинских преступлений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Мы выводили дедушку и бабушку к нашей группе эвакуации. Бабушка шла медленнее деда, она уже слабенькая была. И снайпер убил ее. Честно, я даже не могу сказать, что думают украинские боевики, когда делают такое. У этих стариков просто не было возможности эвакуироваться в начале боевых действий, а само государство не помогало в эвакуации. Вот мы на днях выводили двух детей, одному девять лет, другому 14. И они рассказывали, что сидели у себя в подвале в доме, зашли вэсэушники, выгнали их из подвала, потому что у них там было всё благоустроено, — рассказывает один из сотрудников ЧВК об эпизодах эвакуации, в которой участвовал.

А медлить с выводом жителей нельзя, потому что любое оставленное здание украинские боевики могут подорвать — абсолютно независимо от того, остались там гражданские или нет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Штурмовикам ЧВК приходится действовать с постоянной оглядкой на возможность использования врагом заложников или живого щита. Это ежедневный риск для бойцов, которые заходят в помещения и зачищают их, не ведя огонь «вслепую», которым не везде можно использовать гранаты и артиллерию.

В одном из взятых штурмом зданий мирная жительница обратилась к сотрудникам ЧВК, рассказав, что в этом же здании через один подъезд украинские военные удерживают шестерых человек в заложниках. Получив такую информацию, пришлось действовать быстро, времени для разведки, маневра, изматывания противника не оставалось. Говорившая была уверена, что солдаты ВФУ собираются убить гражданских перед отходом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Били мы через подвалы, делали проходы. Немножко не успели, на 15 минут, двоих заложников украинские военнослужащие застрелили. Но остальных четверых мы спасли. Мы торопились… Но не успели. Потом их настигли, где-то минут через 25, и они все «легли». Больше они не будут делать такие пакости, — рассказывает сотрудник ЧВК о еще одном эпизоде украинских преступлений.