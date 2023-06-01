Командир танкового полка рассказал о личном поручении Путина освободить Марьинку

Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин в личном разговоре с командиром 163-го танкового полка 150-й дивизии Александром Ниловым поставил российским войскам задачу по освобождению Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом Нилов сообщил 1 июня корреспонденту «Известий».

Военный отметил, что беседа с президентом, которую он провел днем ранее, получилась очень конструктивной. Он также добавил, что российский лидер полностью владеет данными об обстановке в населенном пункте.

Нилов пояснил, что его группировка на данный момент является оборонительной, а наступать будет подразделение чеченского спецназа «Ахмат», прикрытие которого обеспечивают его бойцы — танками, артиллерией и с помощью беспилотников.

«Мы уже изучили эту Марьинку, знаем, где располагается противник. Наши средства связи там уже развернуты, оборудованы командно-наблюдательные пункты. Мы посадили туда командиров спецбатальона «Ахмат». Снабдили каждую штурмовую группу авианаводчиком и дали по артиллерийскому корректировщику», — сообщил офицер.

Он также добавил, что обстановка на этом направлении в настоящее время складывается сложная. В Марьинке практически нет мест, где можно было бы укрыться, что затрудняет наступление.

«Сейчас мы прошли высотный квартал, продвигаться сложно. Боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на переднем крае там немного, но развиты системы наблюдения. Выставлены камеры. И только мы выходим, начинается артобстрел. Там сидят небольшие группы. Приходится разбирать каждый домик», — рассказал Нилов.

Ранее в этот день командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что примерно 70% Марьинки в ДНР находится под контролем российских сил.

Тогда же врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что освобождение Марьинки в ДНР стратегически важно «в обозримой перспективе», так как оно является ключом к продвижению российских военных в сторону следующих населенных пунктов.

Как подтвердил врио главы республики, марьинское направление на данный момент относится к зоне подразделения спецназа «Ахмат», которое получило приказ приступить к активным боевым действиям в ДНР и освободить ряд населенных пунктов накануне, 31 мая.

Министерство обороны РФ сообщило, что в координации со штурмовыми отрядами 5-й мотострелковой бригады чеченские военнослужащие ведут успешные наступательные действия. По информации источников «Известий», знакомых с ситуацией, спецподразделения «Ахмат» уже установили контроль над несколькими важными украинскими объектами.

Говоря об обстановке в Авдеевке и Марьинке, 22 мая Пушилин сообщал, что российская армия продолжает продвигаться на этом направлении, несмотря на масштабные переброски ВСУ своих резервов. 24 мая он добавил, что попытки националистов Украины контратаковать позиции российских военнослужащих были отбиты.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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