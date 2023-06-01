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Пушилин назвал освобождение Марьинки стратегически важным «в обозримой перспективе»

Пушилин: стратегически важно освободить Марьинку «в обозримой перспективе»
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Фото: ТАСС/Николай Муравьев
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Освобождение Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР) стратегически важно «в обозримой перспективе», о чем в четверг, 1 июня, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Контроль над городом является ключом к продвижению российских военных в сторону следующих населенных пунктов. Сейчас же ситуацию на марьинском направлении — одной из самых горячих точек — Пушилин охарактеризовал как напряженную.

«Продвижение там буквально ежедневное, но не такое быстрое. И на данный момент сказать, что вся Марьинка освобождена, пока мы не можем», — сообщил Пушилин в беседе с «РИА Новости».

Как указал врио главы республики, марьинское направление на данный момент относится к зоне ответственности чеченских военных — подразделения спецназа «Ахмат» получили приказ приступить к активным боевым действиям в ДНР и освободить ряд населенных пунктов накануне, 31 мая.

Министерство обороны РФ сообщило, что в координации со штурмовыми отрядами 5-й мотострелковой бригады чеченские военнослужащие ведут успешные наступательные действия. По информации источников «Известий», знакомых с ситуацией, спецподразделения «Ахмат» уже установили контроль над несколькими важными украинскими объектами.

«Чеченские подразделения хорошо себя зарекомендовали, в том числе в свое время и на мариупольском направлении. Поэтому рассчитываем [на них] и, как всегда, будем тесно взаимодействовать», — заявил Пушилин.

Ранее, 24 мая, врио главы ДНР назвал ситуацию на линии боевого соприкосновения в районе Авдеевки и Марьинки контролируемой российскими силами. По его словам, зафиксированные попытки националистов Украины контратаковать позиции российских военнослужащих были отбиты.

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Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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