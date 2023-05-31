В МО РФ сообщили об ожесточенных боях в районе Авдеевки

Наиболее ожесточенные бои на донецком направлении ведутся в районе населенного пункта Авдеевка. Об этом 31 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отмечается, что в районах Авдеевки и поселка Химик российская артиллерия поразила подразделения противника. Кроме того, был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В районе Авдеевки также был уничтожен командно-наблюдательный пункт штурмового украинского батальона «Скала».

Кроме того, штурмовые отряды и воинские соединения частей 1-го армейского корпуса при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем южной группировки войск выбили украинских боевиков с позиций в районах населенных пунктов Красногоровка и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Ранее в этот день глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что подразделения спецназа «Ахмат» получили приказ передислоцироваться в ДНР. Они должны будут приступить к активным боевым действиям и освободить ряд населенных пунктов.

Также 31 мая военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал кадры эффективной работы российских военных по уничтожению противника на авдеевском направлении. На них запечатлен процесс наводки орудий на местоположение украинских боевиков. Затем по их позициям наносится артиллерийский удар.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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