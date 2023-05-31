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Военкор «Известий» показал уничтожение позиций ВСУ на авдеевском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военные продолжают эффективную работу по уничтожению противника на авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадры с места показал в среду, 31 мая, военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

На них запечатлен процесс наводки орудий на местоположение украинских боевиков. Затем по их позициям наносится артиллерийский удар.

28 мая в распоряжении редакции появились кадры, снятые с квадрокоптера на авдеевском направлении, на которых видно, как в укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) точечно попадают снаряды. В результате огневая позиция противника была уничтожена.

Ее нашли бойцы 87-го отдельного стрелкового полка 1-го армейского корпуса 8-й армии Южного военного округа (ЮВО). После этого в укрытие украинских солдат с беспилотника сбросили боевой заряд.

При этом украинские националисты пытались бежать из собственных укреплений, но Российская армия ударила из минометов и артиллерии калибром 120 и 152 мм.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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