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«Известия» показали кадры уничтожения позиций ВСУ под Авдеевкой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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«Известия» показали кадры, которые демонстрируют уничтожение позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении.

Кадры, снятые с квадрокоптера, появились в распоряжении редакции в воскресенье, 28 мая. На них видно, как в укрепления ВСУ на авдеевском направлении точечно попадают снаряды.

Позиции противника нашли бойцы 87-го отдельного стрелкового полка 1-го Донецкого корпуса. После этого в укрытие украинских солдат с беспилотника сбросили боевой заряд.

При этом украинские националисты пытались бежать из собственных укреплений, но российская армия ударила из минометов и артиллерии калибром 120 и 152 мм.

В результате российские солдаты уничтожили огневую позицию ВСУ.

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Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань 27 мая также показал обстановку в промзоне под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР), где продолжаются бои. Военный с позывным Сокол рассказал, что в этом месте до Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается 1,6 км. Он отметил, что артиллерия работает беспрерывно, поэтому передвижения затруднены.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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