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Военкор «Известий» показал работу российских сил по позициям ВСУ под Авдеевкой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В промзоне под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР) продолжаются бои. Обстановку на этом участке 27 мая показал корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

Свои позиции здесь удерживает 87-й полк Первого армейского корпуса. После нанесения удара по позициям противника приходится сразу отходить, чтобы не попасть под ответный огонь.

«Пять выстрелов, и мы в блиндаже раньше, чем услышали разрывы. Сейчас пересидим, посмотрим на реакцию», — рассказал журналист.

Спустя некоторое время можно выйти и проверить обстановку. Боец с позывным Сокол рассказал, что в этом месте до Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается 1,6 км.

«Артиллерия работает беспрерывно, поэтому передвижения затруднены. Ротационные действия проводить крайне сложно. Там большая концентрация живой силы и техники. Там и ВСУ, и батальоны, и легионеры. Все вместе находятся и ведут координацию действия по противодействию нам», — сказал он.

Военные говорят, что готовы к украинскому контрнаступлению и не сомневаются в своем успехе.

«Мы готовы ко всему, мы обречены на победу. Красные идут», — заявил Сокол.

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Ранее, 23 мая, корреспондент «Известий» Валентин Трушнин побывал на месте работы одного из стрелковых батальонов ВС РФ в ходе спецоперации. На предоставленных им кадрах видно, как 287-й отдельный стрелковый батальон Первого армейского корпуса российских сил вышел на открытую местность, откуда военнослужащие выпустили по позициям украинских солдат несколько снарядов из гранатомета СПГ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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