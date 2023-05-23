Корреспондент «Известий» показал работу стрелкового батальона в зоне СВО

Корреспондент «Известий» Валентин Трушин побывал на месте работы одного из стрелковых батальонов ВС РФ в ходе спецоперации. Он показал, как российская группа наносит удары по позициям противника.

На кадрах видно, как 287-й отдельный стрелковый батальон Первого армейского корпуса российских сил вышел на открытую местность, откуда военнослужащие выпустили по позициям украинских солдат несколько снарядов. Выстрелы производились из гранатомета СПГ.

Один из солдат — наводчик расчета с позывным Сарань — передал на камеру привет своему сыну, которого он не видел около восьми месяцев. Он также поздравил его с днем рождения.

«Димон, хочу поздравить тебя с днем рождения. Извини, что первый раз за всё время не было меня рядом. Маме помогаешь, молодец, слушайся там. Я скоро буду дома», — сказал Сарань.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал обстановку в освобожденном российскими силами Артемовске. По его словам, от пятиэтажных строений города практически ничего не осталось, а рельеф изменился до неузнаваемости — везде панорамный вид. При этом в городе осталось много домашних животных, которые, видя людей, стараются держаться рядом с ними, добавил корреспондент.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.



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