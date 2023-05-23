Корреспондент «Известий» показал обстановку в Артемовске

Текущую обстановку в Артемовске (украинское название — Бахмут), освобожденном от Вооруженных сил Украины (ВСУ), показал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин 23 мая.

По его словам, от пятиэтажных строений города практически ничего не осталось, а рельеф меняется до неузнаваемости.

«Особенности Артемовска такие, что, куда ни взгляни, горизонт», — отметил корреспондент.

При этом в городе осталось много домашних животных, которые, видя людей, стараются держаться рядом с ними.

Как рассказал сотрудник ЧВК «Вагнер», одно из пятиэтажных зданий города было очень сложно освободить от украинских боевиков.

«Они с четырех сторон установили пулеметы крупнокалиберные и до одного момента, пока термобарами не выжили полностью данное здание, было очень сложно в него зайти», — рассказал он.

21 мая Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и Вооруженные силы РФ с освобождением города.

Позднее военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ перебросили из Артемовска свои подразделения на купянское и краснолиманское направления. Он добавил, что главная цель украинских войск после их передислокации заключается в «усилении выдохшихся на этих направлениях других подразделений».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.



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