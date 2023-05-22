Пройденный этап: какие перспективы для ВС РФ открывает победа в Артемовске

Завершилось освобождение Артемовска. Из последних занятых кварталов противника выбили штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск. За сутки на артемовском направлении было уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников , а также несколько единиц техники. Эксперты отмечают, что освобождение Артемовска завершает важный этап операции по освобождению всего Донбасса, на очереди — Авдеевка и Марьинка. Не менее важен и моральный эффект: украинский пропагандистский миф о неприступной «крепости Бахмут» рухнул.

Миф о «фортеции Бахмут»

В ходе наступления штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение Артемовска , сообщили в Минобороны России 21 мая.

— За сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников, один танк, боевая машина пехоты, пять пикапов, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — рассказал подробности официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Фото: РИА Новости

Также на артемовском тактическом направлении ударами авиации и огнем артиллерии Южной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Константиновка, Богдановка и Красное. Самолеты ВКС РФ за сутки совершили шесть вылетов, артиллерия группировки выполнила 69 огневых задач.

Кроме того, в районе Красного уничтожен автомобильный мост, по которому в Артемовск перебрасывались подкрепления ВФУ, а также склад боеприпасов 60-й механизированной бригады. В районе поселка Калинина уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Бои за Артемовск шли 224 дня, напомнил военный эксперт Василий Дандыкин.

— С оперативно-тактической точки зрения освобождение города — важный момент, — считает он. — Через него долгое время шла вся украинская логистика по донецкой дуге вплоть до Северска. Теперь эта транспортная артерия окончательно разорвана, что затруднит переброску войск, доставку боеприпасов и других материальных ценностей. В том числе и по этой причине противник держался за Артемовск зубами.

Эксперт считает, что освобождение города станет большим моральным ударом для украинских формирований и идеологов.

— Украинская пропаганда лишилась еще одного мифа, — напомнил он. — Так называемую «фортецию Бахмут» они пытались сделать символом несгибаемого украинского духа. Не получилось, этот миф рухнул, и замены ему не видно. И для противника это очень важный и болезненный момент.

Военнослужащие частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» во время установки российского флага в честь взятия Артемовска под контроль ВС РФ, Артемовск (Бахмут), Донецкая область Фото: ТАСС/пресс-служба Конкорд

Также Василий Дандыкин отметил, что сейчас нам важно укрепить фланги и отбить контратаки, с помощью которых ВФУ попытаются если не окружить, то хотя бы взять город в клещи.

— Мы сможем их отбить, уверен, — считает он. — Дальше надо решать вопрос с Авдеевкой и Марьинкой, чтобы не было обстрелов из ствольной артиллерии Донецка и других крупных городов. Следом предстоит сворачивать большую донецкую дугу — от Угледара до Северска с выходом к Константиновке и Славянску. Это два последних города большой донбасской агломерации, за ними — степь, где удержаться противнику будет очень трудно.

Минометы встретят противника

На авдеевском направлении минометчики помогают нашей пехоте при атаках и в обороне. На их работу посмотрел корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

— Лесопосадка, ельник — ничего подозрительного, на самом деле здесь замаскирован 120-миллиметровый миномет , — рассказал корреспондент.

До линии соприкосновения от их позиции рукой подать, поэтому расчет находится в полной боевой готовности и готов открыть огонь на поражение после первой же команды в течение одной минуты.

— Средняя дистанция до целей — от 3 км, бывает немножко ближе. Как и предназначено, поражаем себе подобных: минометы, артиллерийские батареи, взводы или отдельные орудия, огневые точки противника , — рассказал «Известиям» военнослужащий ВС РФ с позывным Доцент.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Минометчики часто работают по наводке БПЛА. Они на этом участке линии боевого соприкосновения хорошо отслеживают доставку боекомплекта противнику и полевые склады боеприпасов.

— Перекрестки дорог у нас на прицеле, чтобы мы смогли сработать на упреждение в тот момент, когда противник не ожидает. Ищем цели пожирнее — чтоб с точностью и минимальным расходом , — объясняет Доцент.

О хваленом украинском контрнаступлении бойцы на своем направлении не слышали.

— Обстановка напряженная, но не сказать, что она какая-то критическая, на данном участке мы каких-то изменений не видим. Идут плановая работа и артдуэли, — сказал Доцент.

Фото: РИА Новости

На линии боевого соприкосновения на короткое время объявлен режим тишины. Видеокамера коптера фиксирует подразделение противника в пределах досягаемости, однако наши бойцы просто наблюдают за тем, как ВФУ извлекают из-под завалов тела погибших, не открывая огня.

Тишина соблюдается, российские военные не имеют привычки бить в спину или исподтишка.

— Я против нацизма, против того, чтоб мирных людей убивали… Детей жалко. Они ж стреляют по мирным районам, по Петровке, по Александровке моей родной по пять раз бьют, а народ умирает, — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Окроп.

Бои продолжаются

20 и 21 мая в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 965 человек и 82 единицы военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

В Харьковской, Запорожской областях, ДНР и ЛНР ликвидировано 13 диверсионно-разведывательных групп.

Кроме того, в ЛНР и ДНР уничтожены склады боеприпасов ВФУ. На территории последней также был поражен украинский зенитный ракетный комплекс С-300.

В Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады терробороны, а в Запорожской области поражены командный пункт и склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны.

Фото: REUTERS/Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko

Дрон в помощь

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Расчет самоходного артиллерийского орудия гвардии сержанта Николая Потоцкого поддерживал огнем подразделения, находящиеся на важном рубеже обороны. В ходе выполнения боевой задачи артиллеристы уничтожили два танка, три боевых машины пехоты, семь автомобилей, а также большой количество боевиков. Умелое руководство подразделением, профессионализм и отвага гвардии сержанта Николая Потоцкого и слаженные действия его подчиненных позволили удержать занимаемые рубежи обороны и нанести серьезный урон противнику.

Подразделение российских десантников младшего сержанта Алексея Камнева освобождало один из стратегически значимых населенных пунктов. Алексей под плотным огнем противника обеспечивал устойчивую связь подразделений с командованием, что позволяло оперативно принимать решения и доводить их до подчиненных.