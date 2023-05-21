Покинутое «Гнездо»: как взламывали последние укрепрайоны ВФУ в Артемовске

Президент России Владимир Путин поздравил бойцов ЧВК «Вагнер» и военных ВС РФ с освобождением важнейшего населенного пункта Донбасса — Артемовска. 20 мая штурмовые отряды добровольцев при поддержки артиллерии и авиации Южной группировки войск очистили от отрядов ВФУ и наемников последние кварталы города. За сутки до этого корреспонденты «Известий» побывали на позициях ЧВК в захваченном украинском укрепрайоне «Гнездо», увидели, как шли бои за частный сектор в западной части города, и ознакомились с трофеями, отбитыми у противника.

Закрытый «Туннель»

Перед нашим пикапом то чуть отрываясь, то поджидая, едет разведчик на кроссовом мотоцикле.

— Сейчас заедем в «Туннель», разведчик поедет вперед и посмотрит, где можно будет поставить машину, — объясняет сопровождающий нас боец ЧВК «Вагнер».

«Туннель» — место узнаваемое по видео, которые до недавнего времени выкладывали в интернет украинские боевики. Он всего с десяток метров в длину, но расположен между многоэтажными домами и высокой насыпью, поэтому почти недоступен для артиллерии. У бойцов ВФУ там был эвакуационный пункт, место для промежуточного отдыха при движении в другие районы, а потом и оборонительная позиция. Кроме того, он стал одной из любимых точек для съемок «фортецi Бахмут», как они это называли.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Но вместе с продвижением российских штурмовых отрядов вперед видео с украинской стороны становились всё менее и менее оптимистичными, и на одном из последних видны испуганные боевики и подбитый, частично провалившийся под асфальт танк, который уничтожила артиллерия ЧВК на выходе из этого укрытия.

— Это место было одной из основных трансферных зон противника. Но на самом деле его оборону организовали неграмотно. Видите — за «Туннелем» есть высокий холм, а на нем — здания, в которых можно было оборудовать огневые точки, — рассказывает боец «Вагнера», который участвовал в штурме этих позиций.

Украинские боевики спешно отходили из «Туннеля» на новые линии обороны только тогда, когда поняли, что штурмовые отряды ЧВК заходят сразу с нескольких неожиданных направлений и это удобное укрытие может превратиться в ловушку.

Между тем мы, не доехав до «Туннеля», неожиданно останавливаемся. Это разведчик-мотоциклист жестом показывал, что необходимо свернуть в переулок. Впереди виден густой белый дым, и он решил проверить, что та м. В последнее время были случаи, когда противник сбрасывал с беспилотных летательных аппаратов стеклянные сосуды, и бойцы опасаются, что белый дым может быть признаком применения химического оружия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Прицельный огонь по центру Артемовска, где случилась наша остановка, украинская артиллерия сейчас ведет крайне редко — корректировать его проблематично. Однако беспокоящим огнем периодически простреливает перекрестки и улицы в надежде замедлить передвижение в тылу.

Недолгое ожидание, и из облака дыма выскакивает встречный микроавтобус, а вскоре и мотоциклист-разведчик возвращается и дает команду ехать дальше — он нашел место для машины.

Водить кроссовые мотоциклы по бездорожью и опасным дорогам разрушенных городов этот боец научился уже в ходе СВО.

— Подростком у меня был ИЖ «Планета 5», немного ездил на нем. И мопед был лет в девятнадцать. Но для солдата путь к успеху — это развитие. Он должен уметь стрелять из всего, ездить на всем и уничтожать противника. Он должен быстро осваивать новую технику, — объясняет боец ЧВК , почему он освоил редкую в современных вооруженных конфликтах специальность мотоциклиста.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Гнездо бандитов

Доехав почти до укрепрайона «Гнездо», прячем машины и дальше двигаемся уже пешком. По дороге делаем небольшую остановку в здании, на случай если за нами наблюдают с воздуха. В комнате охраны на двери большая наклейка «КПВВ Зайцево» с изображением стилизованного заячьего черепа. Скорее всего, тут размещались украинские пограничники.

Парадоксально, что Зайцево (поселок на окраине Горловки), ставшее одним из символов украинских военных преступлений времен действия Минских соглашений, может быть предметом гордости для украинской стороны. Вокруг уничтоженные артиллерией склады и большое количество сгоревшей украинской техники.

В самом «Гнезде» почти невозможно передвигаться по прямой, многоэтажные дома буквально «сложены» артиллерией или подорваны при отходе украинскими боевиками. Поэтому узнать, что было на их месте, можно только с помощью карты. Через руины, завалы, мы доходим до края укрепрайона.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

У одной из бывших девятиэтажек видим уничтоженный английский БТР Starpan, подбитый огнем крупнокалиберного пулемета. Судя по тому, как он стоит, на нем пытались уйти украинские боевики, но штурмующие успели занять огневую позицию и открыть огонь быстрее.

Последний бой

В соседнем доме поднимаемся через завалы на лестничных клетках на балкон одного из верхних этажей. Бои переместились уже на 200–300 м от этого здания и хорошо видно, как поднимается дым из частного сектора от попаданий артиллерии.

— Там сейчас идет бой, мы слышим стрелковый бой и разрывы артиллерийских снарядов. Это тот маленький клочок Артемовска, который еще остался за противником. В основном это частный сектор и пара многоэтажек. И он не отходит оттуда только потому, что теперь мы не даем ему оттуда выйти. Такой, как раньше, возможности покинуть город — без серьезных потерь — у них сейчас уже нет. Все дороги полностью простреливаются, и они даже по перехватам плачутся, что выйти не могут. Именно так действуют подразделения ЧВК «Вагнер»: эффективно, конкретно, беспощадно, — поясняет боец, глядя на открывшуюся панораму.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Во время штурма соседнего дома был уничтожен пытающийся выйти к своим наемник-американец, оказавшийся бывшим военнослужащим американского спецназа — «зеленым беретом».

В трофеях бойцов ЧВК из «Гнезда» — множество иностранного оружия, включая и редкие среди украинских боевиков образцы. А вот американец был вооружен советским автоматом АКСУ и полностью одет в украинскую военную форму и снаряжение, стараясь как можно меньше выделяться. Среди его личных вещей — стандартный американский армейский медальон с группой крови, памятный знак подразделения и памятная монета командующего объединенного командования сил специальных операций США, которую вручал генерал Дуг Браун (занимал этот пост с 2002 по 2007 год. — «Известия»).

Один из бойцов показывает десятки трофейных украинских нашивок и медалей, которые собрал за время СВО. Кроме множества подразделений, большое количество черно-красных флагов, герб дивизии СС «Галичина» , красно-черная нашивка участника боев в Авдеевской промзоне времен действия Минских соглашений и прочие подтверждения присутствия ультраправых в украинской армии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

И, конечно, разнообразные нашивки с флагами родных государств иностранных наемников. Среди медалей есть и натовские — за операции в бывшей Югославии, участие в миротворческих контингентах. Самый массивный знак оказывается репликой нацистской медали для членов партии НСДАП. Рядом и один из оригинальных памятных знаков Третьего рейха.